Giro della Toscana – La vittoria del guerriero | Giovanni Visconti trionfa a Pontedera

Giro di Toscana 2019 - la presentazione della corsa : percorso - favoriti e italiani. Ciccone e Formolo sfidano Egan Bernal : Domani prenderà il via la 91esima edizione del Giro di Toscana. Partenza alle 11.20 da Piazza Martiri della Libertà di Pontedera e arrivo previsto tra le 16.08 e le 16.36 nella stessa sede. Sarà possibile, inoltre, seguire la gara in diretta dalle 15.00 sia su Rai Sport che su Eurosport. Il percorso misura 204 km e per tre volte i corridori dovranno affrontare il temibile Monte Serra, 8,3 km al 7% (ultimo scollinamento a 28 km dal traguardo). ...

Svelato il pallone della fase a Gironi della Champions 2019/20 : Champions League pallone 2019 2020 – É stato Svelato da Adidas il nuovo pallone ufficiale della fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20. Sulla scia del successo della passata stagione, la linea del pallone presenta un nuovo blocco di colori invertiti con una grafica aggiornata che si ispira alla passione dimostrata da calciatori e […] L'articolo Svelato il pallone della fase a gironi della Champions 2019/20 è stato realizzato ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini : Si avvicinano i Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Ieri il CT della Nazionale Davide Cassani ha comunicato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata, ma la composizione definitiva delle squadre verrà resa nota successivamente, per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Questa settimana si svolgeranno infatti diverse classiche italiane, che serviranno a Cassani per valutare la ...

Il Giro del mondo di Giuseppe : "Dieci domande a tutti i popoli per scoprire la ricetta della felicità" : Il 29enne parte per un viaggio attraverso i sei continenti. Dall'Alaska al Pakistan, dalla Tanzania al Giappone porrà a tutti gli stessi quesiti: "Che profumo ha il tuo ricordo più bello? Qual è la cosa più preziosa che possiedi?". Il Progetto Happiness durerà un anno esatto....

Baseball - Europei 2019 : quarto successo per l’Italia! Spagna sconfitta 13-3 - domani l’ultima sfida della fase a Gironi : Prosegue con un successo il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese che in quel di Bonn (Germania) sconfigge anche la Spagna per 13-3, ipotecando di fatto il primo posto nel gruppo B. Avvio di gara in favore degli azzurri, che riescono a sbloccare la situazione già nel primo inning, a seguito del fuoricampo da due punti di Chris Colabello, che porta in casa base anche John Andreoli, autore ...

Ciclismo - Giro della Toscana e Coppa Sabatini in tv su Rai Sport il 18 e 19 settembre : settembre proporrà diverse corse di Ciclismo in Italia. In attesa de Il Lombardia a ottobre, avremo appuntamenti da non lasciarsi sfuggire come Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini e Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli. Il primo verrà disputato mercoledì 18 settembre, mentre il secondo andrà in scena giovedì 19 settembre. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, con streaming su Rai Play. Il ct ...

Calcio - Qualificazione Europei 2020 : presentazione partite di oggi (7 settembre). Grande battaglia nel Girone della Francia : Sarà un sabato 7 settembre quanto mai caldo nelle qualificazioni ad Euro 2020. Saranno 7 le sfide in programma e alcune tra queste avranno un peso specifico notevole. Siamo sempre più nella fase decisiva di questo percorso e ogni punto vale doppio. L’Inghilterra, per esempio, scende in campo alle ore 18.00 per il suo terzo match del girone e ospita la Bulgaria in una sfida che deve assolutamente portare i tre punti alla formazione di ...

Toyota - Il Giro a Vairano della Supra - VIDEO : Dopo tanti anni di attesa, la Toyota Supra è finalmente arrivata sul mercato. E noi l'abbiamo già portata sulla nostra pista di Vairano per mettere alla prova le sue doti dinamiche protandola al limite tra i cordoli. La coupé giapponese condivide la base meccanica con la nuova BMW Z4: motore 3.0 sovralimentato da 340 CV e 500 Nm, cambio automatico a otto rapporti e trazione posteriore. Una ricetta perfetta per divertirsi, su strada ma ...

Basket - Mondiali 2019 : analisi dei Gironi della seconda fase ed il possibile tabellone dai quarti alla finale : Si è chiusa la prima fase dei Mondiali di Basket e domani comincia subito la seconda, quella che porterà alla definizione dei quarti di finale. C‘è sicuramente grande attesa per l’Italia, inserita nel gruppo J insieme a Serbia, Spagna e Porto Rico. La formula prevede che la squadra di Meo Sacchetti dovrà giocare due partite, contro le due formazioni che non ha ancora affrontato e proprio la sfida di domani con le Furie Rosse sarà ...

Risultati Serie C - il posticipo del Girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...

Video/ FeralpiSalò Rimini - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - Girone B - : Video FeralpiSalò Rimini, 2-2,: highlights e gol della partita. Gli ospiti sono due volte passati in vantaggio, raggiunti in entrambi i casi

Video/ Bari Viterbese - 1-3 - : highlights e gol della partita - Serie C - Girone C - : Video Bari Viterbese, 1-3,: highlights e immagini della partita di Serie C. Decisivo con una doppietta Tounkara, scivolone interno per i galletti.

Risultati Serie C - la Paganese ferma il Monopoli : il programma completo della seconda giornata dei tre Gironi : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Il programma completo del weekend. GIRONE A SABATO ore 17 Pianese-Arezzo ...