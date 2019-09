Giovanni Visconti | vittoria dal sapore azzurro nella tappa di Pontedera al Giro di Toscana

Giro di Toscana 2019 : Giovanni Visconti in trionfo! Battuto in volata Egan Bernal : È l’Italia a festeggiare nella 91ma edizione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini: Giovanni Visconti torna alla vittoria e gioisce sulle strade praticamente di casa. Il capitano della Neri Sottoli Selle Italia KTM mette in mostra una condizione eccezionale, tiene il ritmo dei migliori in salita e trova il grande scalpo battendo nello sprint ristretto il vincitore del Tour Bernal. Per il siciliano un biglietto da visita ...