Gf Vip | Walter Nudo ha ritrovato l' amore?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Serena Granato L'attore italo-canadese avrebbe una nuova fiamma, dopo essere stato colpito dall'ictus a Los Angeles Dopo essere stato al centro dell'attenzione mediatica, per essersi aggiudicato il montepremi del Grande Fratello VIp 3, e reduce dalla lotta contro ben due ischemie cerebrali causate da un problema al cuore e accusate in una camera d'albergo a Los Angeles,è tornato a far parlare di sé. Questa volta, a far parlare diè un gossip che lo vedrebbe fare coppia con una nuova fiamma e non la storica compagna Céline Mambour, la stilista francese che aveva destinato una romantica lettera all'ex gieffino, nel corso della sua esperienza televisiva vissuta tra le mura della casa più spiata d'Italia. Secondo quanto è stato riportato nel nuovo numero di Chi magazine, in uscita il 18 settembre,ha una frequentazione con una donna di nome Roberta. ...