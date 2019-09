Geografia delle emozioni | Guatemala

Geografia delle emozioni : Euro Disney : Seduto su una panchina ai giardinetti, la guardo arrampicarsi sullo scivolo, e ripenso al viaggio in Francia. Quasi tutte le volte che la guardo per più di qualche minuto, mi torna in mente quel viaggio. Aveva solo nove mesi. La portavamo in un marsupio, il BabyBjörn, che le permetteva di starci appiccicata al corpo e insieme di aprirsi al mondo e curiosare. Non era più piccolissima, però, e non era facile portare quel peso dappertutto. Perciò ...

Geografia delle emozioni : D come Dortmund : Lei tifava per il Borussia Dortmund, e io tifavo per lei. L’avevo incontrata durante l’ultimo anno di studi in quella città. Quando ormai non ne potevo più di ragazze tedesche. Seguivamo insieme il corso di Teoria dei giochi. Avevo notato che su tutti i suoi oggetti – borsa, berretto di lana, persino sugli stivali – era impresso il logo della squadra. Nel Paese da cui provengo, le ragazze non tifano per le squadre di calcio. Men che meno le ...

Geografia delle emozioni : C come Cina : Sono stato in Cina per una settimana senza capirci nulla. Ogni volta che avevo l’impressione di giungere a qualche conclusione riguardo alla Cina, succedeva qualcosa che mi destabilizzava completamente. Il primo giorno della mia visita, l’ambasciatore mi ha invitato a pranzo nella sua dimora. Prima che cominciassimo a parlare ha spiegato: tenga in considerazione che la stanza è piena di microspie. All’angolo di ogni via della città stava un ...

Geografia delle emozioni : B come Berlino : Questa storia ormai è entrata nella mitologia familiare. La raccontiamo a Maya, la figlia grande, ogni volta che vogliamo dimostrare quant’era determinata fin da piccola. C’è sempre qualcuno che la tira fuori al suo compleanno, oppure prima che parta per un viaggio di lavoro all’estero. Quando le ricordano la storia, lei sorride. E io anche. Benché entrambi, io penso, sappiamo che la versione ufficiale, quella di pubblico dominio, è ...

Geografia delle emozioni : A come Amsterdam : Quando arriva un affare per un volo last minute, mi si apre un popup sul computer. Forse avrei dovuto impostare escludendo a priori Amsterdam. Ma non l’ho esclusa. Ed era un affare davvero imperdibile. Duecentottanta euro a persona per volo e tre notti in un albergo vicino a piazza Dam. Gli ho telefonato al lavoro e spiegato che mia mamma era disponibile a tenere il bambino. Lui ha esitato un attimo prima di rispondere, poi ha detto, ma sì, dai. ...