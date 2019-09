Genova per Voi | il “talent” per autori di canzoni | tra i vincitori delle scorse edizioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) A Varazze nel savonese c’è un appuntamento forse poco noto ma molto importante in materia di talent.Per Voi, omaggiando e trasformando un pochino Paolo Conte e Bruno Lauzi, è un concorso musicale non per cantanti ma perdi. Otto i finalisti che il 21 settembre 2019 si contenderanno lo scettro del vincitore con l’amichevole partecipazione del cantautore e compositore Franco Fasano. Il talent ospitato all’interno di una ricca manifestazione che si terrà dal 18 al 22 settembre, è prodotto da ATID con il sostegno di SIAE– Società Italiana deglied Editori, del Comune di Varazze e con collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi. Tanti gli appuntamenti in cartellone: il 18 settembre Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia, presenterà gli ottofinalisti selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale. Giovedì 19 ...

