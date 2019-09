Genitori credono che la figlia sia posseduta dal demonio perché si ammala troppo spesso

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una ragazza di 22 anni, che si chiamava Jaqueline Sanchez, ha fatto una fine orribilepensavano fosseda un. Icredevano che la22 enne fossedalsiva speso così hanno deciso di sottoporla a un esorcismo. L’esorcismo è avvenuto in una chiesa della città di Velasco in Bolivia alla Pentecostal Church di San Ignacio. Secondo quanto riportato dal Mirror, la ragazza è morta durante l’esorcismo. Le persone presenti durante l’esorcismo hanno detto che la ragazza si agitava molto e che a un certo punto ha iniziato a parlare con la voce di un uomo. Alcune persone hanno cercato di fermarla in tutte le maniere e la povera ragazza è morta per una crisi cardio-respiratoria. Poi si è scoperto che in realtà la ragazza non eradalma soffriva di una forma molto particolare di ...

BonfanteGaia : RT @Alex70Fa: In tanti credono che le 'luci' sui fatti di #Bibbiano si andranno piano piano spegnendo per via del #Governo #Mov5StellePD, m… - adovrelouis : I bambini bulli sono brutti, ma i genitori dei bambini bulli che credono che i loro figli siano ' scaltri', sono più brutti ancora!!! -