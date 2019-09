Gela | tre arresti per traffico di droga Le indagini sono partite dopo la segnalazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’operazione “Supermarket” ha portato gli inquirenti a smascherare un giro diin corso tra le piazze di(Caltanissetta) e le città di Vittoria, Palermo e Catania, da dove arrivavano hashish e marijuana. Tre personestate arrestate, una in carcere e due ai domiciliari. L’indagine è partita da unadel 26 maggio 2018 su “You Pol”, l’app che permette di denunciare in forma anonima atti di bullismo e spaccio in tempo reale: gli utenti avevano descritto una fiorente attività di commercio dinei pressi di via Abela. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Procura, che prevede la custodia cautelare in carcere per Benito Peritore, 44 anni, e i domiciliari per Alberto Drogo, 34 anni di Vittoria, e Michael Caci, 20 anni di. Tutti e ...

