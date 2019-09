Gb | ad agosto inflazione rallenta all’1 | 7%

Ue : inflazione annua Eurozona stabile all’1% in agosto : Bruxelles, 18 set. (Adnkronos) – L’inflazione annua nell’area euro si è attestata all’1% nello scorso agosto, stabile rispetto a luglio e in calo rispetto al 2,1% dell’agosto 2018. Lo comunica Eurostat. L’aumento dei prezzi è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti. Nell’Ue a 28 l’aumento dei prezzi al consumo è stato dell’1,4%, stabile rispetto a luglio e in ...

Istat : inflazione stabile ad agosto 2019 : Ad agosto 2019 l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento dello 0,4% su base mensile e dello 0,4%

Inflazione - Istat : ad agosto in crescita dello +0 - 4% : da segnalare, spiega l'Istat, solamente la lieve accelerazione dei prezzi dei beni non durevoli (da +0,2% a +0,6%)

Inflazione - agosto +0 - 4% mensile e annuo : 10.21 Ad agosto l'Inflazione, la variazione annua dei prezzi, si attesta allo 0,4%, lo stesso livello di luglio. Lo rileva l'Istat, rivedendo al ribasso la stima diffusa a fine agosto (0,5%). Non più, quindi,lieve accelerazione ma stabilità per l'Inflazione,che resta "contenuta". Su base mensile la variazione dei prezzi è dello 0,4%, anche questa limata in confronto con il primo rilascio (0,5%). L'Inflazione acquisita per il 2019 è +0,8% sia ...