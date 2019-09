Gas serra | Trump revoca i vincoli della California sulle auto

Non Odiare il nuovo film con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco - prime foto dal set : Non Odiare: Mauro Mancini debutta sul grande schermo Sta per terminare la seconda settimana di riprese del film “Non Odiare” che segnerà il debutto del regista Mauro Mancini. Nel 2009 fu il ...

Enel ridurrà del 70% le emissioni di Gas a effetto serra entro il 2030 : Enel si impegna a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, rispetto ai valori del 2017, confermandosi quale early adopter dell’obiettivo di riduzione delle emissioni in linea con l’aggiornamento dell’aprile 2019, certificato dalla Science Based Targets initiative (Sbti). Lo rende noto il gruppo energetico italiano. Enel si è inoltre impegnata a ridurre del 16% le proprie emissioni indirette ...

Emissioni di Gas serra - ISPRA : nel 2019 previsto un incremento : Nel secondo trimestre del 2019 la stima tendenziale delle Emissioni dei gas serra prevede un incremento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,8% a fronte di una diminuzione del PIL pari a -0,1% rispetto all’anno precedente. Si verifica un disaccoppiamento tra l’andamento delle Emissioni e la tendenza dell’indice economico, non troppo confortante perché a un decremento del PIL è associato un incremento delle Emissioni di gas ...

Gas serra - Greenpeace : “Auto responsabili del 9% delle emissioni globali. Volkswagen inquina più dell’Australia - Fca più della Spagna” : Nel 2018 il settore automobilistico ha prodotto il 9 per cento delle emissioni globali di gas serra, più di quelle di tutta l’Unione Europea. Volkswagen è l’azienda che produce la maggior quantità di emissioni, seguita da Renault Nissan, Toyota, General Motors e Hyunday-Kia, mentre Fca è quella più inquinante se si tiene conto delle emissioni medie per veicolo. IL DOSSIER – Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Francoforte, Greenpeace ...

Allarme climate change : Gas serra ai massimi degli ultimi 800mila anni : Un nuovo report dell’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti avverte: il 2018 è stato il quarto anno più caldo dall’Ottocento, per il trentesimo anno di fila i ghiacciai continuano a sciogliersi a una velocità preoccupante , mentre il livello dei mari ha toccato un nuovo record dopo sette anni di crescita ininterrotta

Clima - passare alla dieta vegetariana riduce il consumo del suolo - l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di Gas serra : Preferire una dieta vegetariana ad una tradizionale carnivora può ridurre del 35-50% il consumo di terre coltivate oggi sempre più ‘occupate’ dall’allevamento intensivo per la produzione di carne. È il risultato di uno studio del Bard College (New York) pubblicato su ‘Scientific Reports‘ che suggerisce anche come questa scelta potrebbe ridurre l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di gas serra, anche ...