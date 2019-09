Francia | addio alla Coppa di Lega | la storica decisione del consiglio d’amministrazione

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Dprossima stagionedifrancese. Oggi ild’amministrazione dellastessa (Lfp) ha votato a favore della soppressione, bocciando anche le ultime due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle prime otto del campionato precedente, collocandolo durante la sosta invernale; la seconda puntava invece a dividerlo in quattro raggruppamenti (Nord, Sud, Est e Ovest) per poi disputare quarti, semifinali e finale. L’abolizione delladiera nell’aria da tempo visto che lo scorso dicembre l’asta per i diritti tv delle edizioni dal 2020 al 2024 era andata a vuoto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolodi: la ...

CalcioWeb : Coppa di Lega francese, storica decisione ?? si parte dalla prossima stagione ?? - chefcrazyhotel : @LegaSalvini E vai con l invasione sistematica del ns povero paese in nome del moralismo buonista. Tanto francia e… -