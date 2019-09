Franchi tiratori affondano ancora la maggioranza e salvano deputato di Forza italia

Camera salva Sozzani (Fi) : no all'arresto. M5S-Pd divisi. Bagarre in aula - almeno 46 Franchi tiratori. Di Maio : «Voto segreto va abolito» : L' aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani . I voti a...

La Camera vota No ai domiciliari per Sozzani (FI) | E' già polemica per i Franchi tiratori nella maggioranza : L'Aula della Camera ha negatol'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degliarresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza ItaliaDiego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari,un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitoriosi era invece espressa per l'ok ai domiciliari a maggioranza,con il voto a favore di M5S e Pd: una decisione annullata oggidall'Assemblea, a scrutinio segreto.