Francesco Chiofalo | verità incontro Fiordelisi | “Ha detto che devo morire”

Manuel Galiano - ex U&D - stronca Giulia De Lellis e Francesco Chiofalo : 'Provo tanta pena' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di alcune risposte che Manuel Galiano ha dato ai fan su Instagram: dopo aver proposto il gioco 'Fammi una domanda', l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di dire tutto quello che pensa senza girarci troppo intorno. A chi gli ha chiesto di esprimere un parere su due personaggi molto in vista in questo periodo come la De Lellis e Chiofalo, l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià ha fatto sapere di ...

Temptation island - le verità su Francesco Chiofalo rivelate dalla amante Aurora : rivelate, da Aurora Ciorbi, delle nuove indiscrezioni sul triangolo amoroso che vede protagonisti Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono state rivelate delle importanti novità sulla love-story, ormai giunta al capolinea, che ha visto protagonisti due ex volti di Temptation island. Francesco Chiofalo, nonostante abbia recentemente provato a ricucire i rapporti con la sua ultima fidanzata, Antonella Fiordelisi, non è riuscito a convincere ...

Francesco Chiofalo - lettera di Aurora : le verità nascoste su tumore e Antonella : Francesco Chiofalo, l’ex fidanzata Aurora scrive una lettera a Di Più Aurora Ciorbi è tornata a parlare di Francesco Chiofalo. Dopo le rivelazioni su Instagram che hanno portato alla rottura tra Lenticchio e Antonella Fiordelisi, la commessa romana ha scritto una lunga lettera sul settimanale Di Più. Aurora, che ha appena 21 anni, e non […] L'articolo Francesco Chiofalo, lettera di Aurora: le verità nascoste su tumore e Antonella ...

Francesco Chiofalo e Antonella si sono rivisti? Parole sospette : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, le ultime news sull’ex coppia: riavvicinamento in arrivo? Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono rivisti? Dopo racconti e avvistamenti vari di lui a Salerno, molti adesso sono curiosi di sapere se Francesco è riuscito a incontrare Antonella. Come già saprete, i due si sono lasciati all’improvviso qualche settimana fa. […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella si sono ...

Francesco Chiofalo : "Antonella torna con me - perdonami" (video) : Francesco Chiofalo sta tentando ogni mossa per riconquistare l'ormai ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. L'ex tentatore di 'Temptation Island Vip', dopo aver tradito la schermitrice, ha deciso di utilizzare i social per far arrivare il proprio disperato messaggio. Ecco il video dedica:prosegui la letturaFrancesco Chiofalo: "Antonella torna con me, perdonami" (video) pubblicato su Gossipblog.it 12 settembre 2019 15:52.

Francesco Chiofalo - l’accusa di Selvaggia Roma : “Ha mentito e lucrato sulla malattia” : Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono diventati famosi grazie alla partecipazione a Temptation Island. Non sono più una coppia da tempo e mentre sui giornali e siti tiene ancora banco la vicenda del presunto tradimento di lui, noto anche come ‘Lenticchio’, ad Antonella Fiordelisi, arrivano accuse choc da parte della Roma. Come si ricorderà, a dicembre dello scorso anno, attraverso alcuni video social, Chiofalo aveva condiviso con i suoi fan ...

Selvaggia Roma - accuse choc a Francesco Chiofalo : «Ha mentito sul tumore» : «Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell?operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo mi ha picchiata 30.000 volte" e aggiunge : "Il suo tumore era benigno" : Non terminano le polemiche di Selvaggia Roma, che ancora una volta, tramite una diretta live sul suo profilo Instagram ufficiale, ne approfitta per attaccare duramente l'ex fidanzato Lenticchio, Francesco Chiofalo, col quale sappiamo abbia rotto bruscamente i rapporti da tempo.Tra i due gli scontri, anche molto pesanti, si sono susseguiti per molto tempo, tanto da portare Chiofalo a sostenere di non voler aver più nulla a che fare con la sua ...

Selvaggia Roma su Francesco Chiofalo : “Tumore al cervello? Ha lucrato e mentito sulla sua malattia” : Selvaggia Roma, in un'intervista rilasciata a 'Nuovo Tv', è tornata ad attaccare Francesco Chiofalo. La donna ha accusato il suo ex fidanzato di aver "lucrato" e "mentito" sulla gravità della malattia affrontata lo scorso dicembre. Ritiene che abbia mancato di rispetto a chi lotta tutti i giorni contro il cancro.Continua a leggere

Francesco Chiofalo - nuove accuse dall'ex fidanzata Selvaggia : 'Ha mentito sul tumore' : Non c'è pace per Francesco Chiofalo, il quale continua ad essere al centro del gossip. Dopo l'addio da parte della sua fidanzata Antonella, andata via di casa per aver scoperto un tradimento del ragazzo, in queste ore è tornata a parlare la sua ex storica Selvaggia Roma. In un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', Selvaggia ha accusato Francesco di aver mentito addirittura sulla sua malattia, che venne annunciata sui social dal ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta attacca Er Faina (e pure Pamela Prati e Francesco Chiofalo) : Tra coloro che contestano la presenza del discusso youtuber Damiano Coccia nel programma di Canale 5, c'è l'ex concorrente di Temptation Sossio Aruta, che lo attacca con un video durissimo: "Sei diventato famoso insultando le persone, compreso il sottoscritto". Aruta critica i personaggi disposti a tutto per avere visibilità, facendo riferimento anche al caso Prati e a Chiofalo.

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo : “Ha mentito sul tumore!” : Francesco Chiofalo tumore: la rivelazione choc di Selvaggia Roma Selvaggia Roma, intervistata da Nuovo Tv, ha fatto vere e proprie rivelazioni choc sul suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island, sulle pagine del settimanale, ha dichiarato che il Lenticchio nazionale ha lucrato sulla sua malattia, omettendo al popolo del web parecchi e fondamentali dettagli. Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla ...

Francesco Chiofalo - l’amica di Antonella gli dà buca e lui confessa tutto : il video : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo oggi, i due non sono tornati insieme Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo oggi non sono più una coppia, e tutto sarebbe dipeso proprio da lui che l’avrebbe tradita. Siamo cauti quando parliamo di tradimento perché sebbene la versione diffusa dai media sia stata questa sin dal primo giorno Francesco oggi […] L'articolo Francesco Chiofalo, l’amica di Antonella gli dà buca e lui ...

Francesco Chiofalo non molla : visto a Salerno con mazzo di rose per Antonella Fiordelisi : Sebbene siano passate un paio di settimane da quando si sono lasciati, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continuano a campeggiare su molti siti di gossip per i loro botta e risposta a distanza. Se l'ex volto di Temptation Island sembra lasciare aperto qualche spiraglio al romano, quest'ultimo ha deciso di passare all'attacco: ieri sera è stato avvistato alla stazione di Salerno con un grande mazzo di rose, quasi sicuramente destinato ...