Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il corpo senza vita didello stilista, è stato riin un’parcheggiata nel cortile di un palazzo al civico 35 di via Sabaudia a Latina. Aveva 47 anni. Il suo cadavere è statoall’interno di una Fiat 500 Abarth da alcuni condomini che hanno subito dato l’allarme: immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Ècause della morte: secondo alcune indiscrezioni, riportate da Il Giornale,aveva tracce di sangue sul volto e l’interno dell’era in disordine. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Latina che per primi sono giunti sul posto assieme alla scientifica e al medico legale: al momento non si esclude nessuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, avvenuto ...

Cascavel47 : Francesco Agostinelli, trovato morto in auto il genero di Roberto Cavalli: è giallo sulle cause del decesso… - TutteLeNotizie : Francesco Agostinelli, trovato morto in auto il genero di Roberto Cavalli: è giallo sulle… - piobulgaro : Roberto Cavalli: grave lutto per lo stilista, il genero trovato morto in auto a Latina Leggi qui ?… -