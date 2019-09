Fotografie dalle Bahamas | non quelle a cui siamo abituati

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nelle isole famose per le spiagge meravigliose stanno ancora facendo i conti con il passaggio dell'uragano Dorian

6Glab : #MonicaSilva Con questa piccola gallery con alcune delle fotografie in mostra, vi ricordiamo che 'Sacro e Profano'… - alcinx : RT @LaSpola1: Da domani al 13 ottobre Palazzo Marliani Cicogna ospiterà la mostra Busto in #Liberty che raccoglierà progetti, fotografie e… - Noovyis : (“Through Our Eyes”: l’incubo dell’hotspot di Samos raccontato dalle fotografie dei bambini che ci vivono) Playhit… -