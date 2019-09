Forza Italia | Largo Guido Martina è abbandonato | residenti senza risposte | strade terra

Renzi - la scissione scuote anche Forza Italia. Carfagna : «Renzi un competitor». Ma molti azzurri sono tentati : Carfagna smentisce categoricamente di voler andare con Renzi o di voler costituire una corrente o un'associazione. Nessuna prova muscolare, «solo una cena tra amici, nulla che possa...

Scissione Renzi agita Forza Italia. E Berlusconi contatta i “malpancisti” : Prevista e annunciata da tempo, la Scissione dal Pd agita comunque le acque di Forza Italia, che vede nascere un nuovo competitore nell'affollata caccia agli elettori moderati, subendo al tempo stesso l'Opa ostile dalla destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E Silvio Berlusconi prova a reagire: prima chiedendo ai capigruppo un check sulle intenzioni dei parlamentari, e poi per tutto il giorno - raccontano dal suo staff - chiamando al ...

Incontro del Comitato Forza Italia a Scicli : Comitato cittadino di Forza Italia ieri a Scicli. Si è parlato di temi attuali e di varia natura, come la gestione dei rifiuti e la necessità di fondi

Cacciari : "Renzi ha fatto benissimo Con lui arriveranno da Forza Italia" : "Matteo Renzi ha fatto benissimo. E' una cosa molto positiva e mi è piaciuta tanto anche la sua intervista a Repubblica, molto chiara". L'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la scissione di Renzi dal Pd. "Solo una cosa devo... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi fonda il suo partito e confida nell’arrivo di parlamentari da Forza Italia : Fuori dal Pd di sinistra che ritorna così ad avere contorni diessini. Matteo Renzi annuncia l’addio al Pd, con la

Sondaggi elettorali Swg - in ripresa Lega e Forza Italia : Sondaggi elettorali Swg, in ripresa Lega e Forza Italia Non sono positivi per la nuova maggioranza giallo-rossa gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per La7 di Mentana. Sia il PD che il Movimento 5 Stelle che Sinistra risultano in discesa. Che sia già finita la luna di miele, già molto più limitata di quella dello scorso anno? È troppo presto per dirlo. Fatto sta che a risultare in ascesa sono proprio Lega e Forza Italia, le colonne ...

Francesco Lollobrigida contro Forza Italia : "Hanno perso un'occasione non venendo al "No Conte day" : Senza chiarezza «sui temi e sul posizionamento» è un esercizio inutile parlare di reunion e di ritrovate intese "di piazza". Ne è convinto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d' Italia alla Camera, che ai due alleati - con un occhio più severo nei confronti di Forza Italia - rivolge un ap

Berlusconi : chi lavora per sostegno del Conte Bis è fuori da Forza Italia : Berlusconi: chi lavora per sostegno del Conte Bis è fuori da Forza Italia. Leggo sempre più insistenti indiscrezioni di stampa

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Mara Carfagna - la sua corrente dentro Forza Italia : nomi grossi - dentro e fuori dal Parlamento : Si spacca di nuovo, Forza Italia. Da una parte chi lavora per riunire il centrodestra, dall'altra chi guarda con interesse al premier Giuseppe Conte in ottica di un sostegno esterno al governo (specialmente su misure economiche, manovra e legge elettorale). E addirittura, scrive il Messaggero, chi t

Silvio Berlusconi - la fronda interna : da Forza Italia a Forza Conte - terremoto azzurro : Da Forza Italia a Forza Conte il passo è breve. Nel partito di Silvio Berlusconi, a fronte degli sforzi di far rinascere un centrodestra unito con Matteo Salvini e Giorgia Meloni (con l'ex Giovanni Toti presenza indigesta), crescono le truppe di chi in Parlamento appare tentato da nuovi scenari. Leg

Il bilancio di Scicli e le perplessità di Forza Italia : Forza Italia al Consiglio comunale di Scicli esprime perplessità sull'approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale delle oo.pp.

Silvio Berlusconi abbandonato da sette big di Forza Italia : "Ce ne andiamo con Giovanni Toti" : A scardinare Forza Italia non solo la Forza attrattiva di Matteo Salvini e della Lega, ormai primo partito e per distacco e non solo nel centrodestra. Ma anche quella di Cambiamo di Giovanni Toti, almeno secondo quanto anticipa La Stampa in un retroscena. Fari puntati sulla regione Lombardia, perché

Salvini potrebbe accogliere in Parlamento alcuni delusi di M5s e Forza Italia : Al momento Matteo Salvini guarda solo alla manifestazione di Pontida di sabato. Si prevede il pratone pieno e almeno 50 mila presenze. Sarà una kermesse identitaria, per caricare le truppe. Ma il partito di via Bellerio non guarda solo alla piazza (il 19 ottobre si punta a 200 mila presenze in piazza San Giovanni a Roma). In Parlamento gli 'ex lumbard' hanno aperto le porte a nuovi ingressi: a bussare non sarebbero solo i forzisti, al Senato ci ...