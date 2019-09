Fortnite | ecco la chat vocale con gli amici

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (Foto: Epic Games) Si chiama Party Hub la nuova applicazione preparata da Epic Games per permettere alla community didi sfruttare una piattaforma pertare con la voce e socializzare non necessariamente solo quando ci si sta sfidando all’interno del gioco tra i più amati del 2019. Finalmente si è scoperto a cosa è servita l’acquisizione della società Houseparty lo scorso giugno da parte di Epic Games. Si sono utilizzate le risorse di know-how, gli sviluppatori e la base del software di videodi gruppo per traslarlo sul servizio ufficializzato nelle scorse ore. La funzionalità viene definita dalla stessa Epic Games per permettere di scoprire qualisi trovino online in un determinato momento, iniziare un party o unacon il party stesso prima di buttarsi in una partita su qualsivoglia piattaforma di gioco sia fissa sia mobile. Come fare per usare subito ...

