Formula 1 | nel weekend dal 20 al 22 settembre il Gran Premio di Singapore | in tv su Sky

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...

Formula 1 – Cure Schumacher - il parere dell’esperto non è rassicurante : “quasi sempre si rimane nella situazione di coscienza minima” : Rossini, ordinario di Neurologia all’Università Cattolica di Roma, dice la sua sull’improvviso trasferimento di Michael Schumacher in Francia L’improvviso e top secret trasferimento di Michael Schumacher all’ospedale Pompidou di Parigi lascia nel mistero tantissimi appassionati della Formula 1 e tutti i tifosi dell’ex pilota tedesco. Tanti sono i pareri, contrastanti, su quelle che si suppongono essere le Cure ...

Formula 1 - torna la bandiera bianca e nera nel circus : Raikkonen felice per decisione : Il pilota finlandese ha espresso il proprio punto di vista dopo la decisione della Direzione Gara di reintegrare la bandiera bianca e nera In occasione del Gran Premio di Monza è stata esposta a Charles Leclerc la bandiera bianca e nera per non aver lasciato spazio ad Hamilton, costringendolo ad un pericoloso fuori pista alla ‘Roggia’. photo4/Lapresse Un vero e proprio avvertimento per il monegasco che, in caso di nuova manovra ...

Formula 1 - Camilleri ha le idee chiare : “basta porte girevoli a Maranello. Gerarchia piloti? Le cose cambiano” : L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dopo la vittoria di Leclerc, annunciando stabilità nel futuro del team di Maranello Una giornata da ricordare per Louis Camilleri che, in qualità di amministratore delegato, ha riportato la Ferrari al trionfo a Monza dopo nove anni. Un successo arrivato grazie al lavoro di Leclerc e dell’intero Reparto Corse, perfetto sia nell’atteggiamento che nella strategia di ...

F1 - Fernando Alonso : “Sono carico per l’avventura nella Dakar. Un ritorno in Formula Uno? Vedremo…” : Non correva, non fa più parte di una scuderia come pilota, ma Fernando Alonso ha attirato, come sempre, grandi attenzioni anche nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. A Monza lo spagnolo si è fatto notare, e non solo per il suo consueto cappellino e gli occhiali da sole a specchio. L’asturiano era presente come ambasciatore della McLaren, ma questo ruolo, ovviamente, sta stretto ad un due volte campione del mondo ...

Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas : le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza : I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla ...

Formula 1 – Piloti troppo lenti nel Q3 di Monza - scatta l’investigazione : la subdola strategia va punita : Piloti troppo lenti nel secondo run del Q3 di Monza: 7 Piloti su 9 prendono la bandiera a scacchi. La FIA ha messo sotto investigazione il giro Il finale delle qualifiche del Gp d’Italia sta facendo e farà molto discutere. I Piloti sono scesi regolarmente in pista nel Q3, con Leclerc subito veloci nelle fasi iniziali. A metà sessione poi, Kimi Raikkonen è finito contro le barriere dando il via ad un particolare gioco di strategie. Tornati ...

Jenson Button è pronto a tornare in pista : l’ex campione di Formula 1 correrà nel DTM di Hockenheim : Jenson Button prepara il suo ritorno in pista: l’ex pilota di Formula 1 annuncia, tramite social, la sua partecipazione al DTM di Hockenheim del prossimo ottobre Jenson Button è pronto a tornare in pista! L’ex campione del mondo di F1 ha annunciato, tramite il suo account Twitter, la sua partecipazione alla prossima gara del campionato tedesco Touring Car (DTM) che si svolgerà ad Hockenheim il 5 e 6 ottobre. Non c’è stata ...

Formula 2 - Correa in vita grazie a respirazione artificiale. Il pilota coinvolto nell’incidente al Gp di Spa è in condizioni “critiche ma stabili” : Sono peggiorate, anche se vengono definite “critiche ma stabili”, le condizioni di Juan Manuel Correa, il pilota 20enne di Formula 2 che il 31 agosto ha riportato un trauma polmonare nell’incidente a Spa-Francorchamps nel quale ha perso la vita il pilota ventiduenne francese Anthoine Hubert. L’americano della Sauber è ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Londra in stato di incoscienza e tenuto in ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Alonso : “potrei tornare nel 2021 - tante scuderie già mi cercano” : Il pilota spagnolo si è presentato oggi a Monza per assistere alle prime due sessioni di libere, aprendo alla possibilità di un ritorno in Formula 1 Fernando Alonso si rivede nel paddock di Formula 1, presentandosi a Monza per assistere alle prime due sessioni di prove libere direttamente dal box McLaren. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, aprendo anche alla possibilità di tornare nel circus: “devo ...

Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza : “noi siamo migliori sulla carta che nella realtà” : Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico ...

Formula 1 – Leclerc grintoso in vista di Monza : “io e Vettel abbiamo un compromesso. Nel Gp d’Italia sento la passione dei tifosi” : Charles Leclerc guarda con fiducia al Gp d’Italia: il giovane pilota Ferrari sente la passione dei tifosi e commenta con il sorriso il rapporto che ha con Vettel Dopo la vittoria nel Gp di Spa, Charles Leclerc si approccia al Gp d’Italia con grande entusiasmo. Il giovane pilota monegasco è stato autore di una grande prova in Belgio, al termine della quale ha raccolto il primo successo stagionale della Ferrari. Nella gara di ...

Monza nel calendario di Formula Uno fino al 2024 : Il Gran Premio di Monza rimarrà nel calendario della Formula Uno per i prossimi 5 anni, fino al 2024. Ad annunciarlo il presidente dell'Aci

Formula 1 - il circuito di SPA corre ai ripari dopo la morte di Hubert : tornerà la ghiaia nel tratto del Raidillon : Il CEO del circuito belga ha sottolineato che verrà modificata la via di fuga nel tratto del Raidillon, inserendo la ghiaia al posto dell’asfalto La morte di Anthoine Hubert avvenuta a Spa durante Gara-1 di Formula 2 ha toccato l’intero mondo del motorsport, strettosi intorno alla famiglia dello sfortunato pilota francese. Un’inchiesta è già stata avviata per definire eventuali responsabilità, ma difficilmente qualcuno ...