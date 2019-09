Fitch conferma rating di Milano a BBB

Milano : Fitch conferma rating BBB - città ‘frenata’ da economia nazionale (2) : (AdnKronos) – Nel comunicato del Comune di Milano si evidenzia come “La quasi mancanza di imponibilità fiscale e la scarsa autonomia dallo Stato inchiodano a BBB con outlook negativo il giudizio su Milano. Pagella che è strettamente legata alle scarse performance italiane, nonostante la città cresca a ritmi del 2 per cento rispetto alla crescita zero del Paese e che generi il 5 per cento dell’intero Pil nazionale. Inoltre ...

Milano : Fitch conferma rating BBB - città ‘frenata’ da economia nazionale : Milano, 11 set. (AdnKronos) – Fitch conferma per la città di Milano il rating a BBB con outlook negativo. “La città è frenata dal cattivo andamento dell’economia nazionale ma incassa la ‘A’ nello stand alone credit profile, il profilo di credito autonomo, che tiene conto della robusta impostazione del bilancio comunale, della capacità di spesa e di debito e della ricchezza prodotta in città”, si legge ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” per l’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Fitch ha spiegato in una nota

Conti pubblici - Fitch conferma il rating BBB dell’Italia con outlook negativo : “Rischi se futuro governo non rispetterà regole Ue” : Fitch conferma il rating BBB dell’Italia con outlook negativo che riflette “l’alto livello del debito pubblico“, una crescita debole e “la crescente incertezza” legata all’attuale dinamica politica. Si è evitato quindi il downgrade per i Conti pubblici del nostro Paese che resta due gradini sopra la soglia del junk, destinata a quei debitori considerati non affidabili. L’agenzia di rating statunitense, come ...

