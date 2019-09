FIFA 20 alla scoperta degli stadi | tra conferme e novità | i dettagli

Alle 20 giocheremo in diretta alla demo di FIFA 20 : In programma per questa sera un'altra imperdibile diretta di Eurogamer.it! Questa volta daremo spazio a un titolo molto atteso dagli amanti del calcio, ovvero FIFA 20!Il nuovo gioco sportivo di EA arriverà il 27 settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma già da ieri è disponibile la demo che ci permetterà di scoprire le novità di questo FIFA 20.A partire dAlle ore 20, dunque, giocheremo la demo di FIFA 20 in compagnia di Gianluca ...

Lukaku deluso da FIFA 20 passa alla… concorrenza : “davvero mi avete messo 75 in velocità? PES non deludermi!” [FOTO] : Romelu Lukaku attacca FIFA 20 per le sue statistiche riguardandi la velocità, ritenute troppo basse. L’attaccante dell’Inter lancia un messaggio a PES Romelu Lukaku ha iniziato la stagione alla grande. Il nuovo giocatore dell’Inter ha già segnato due gol in due gare con i nerazzurri, facendo già cambiare idea a qualche critico che, ad inizio stagione, ne aveva messo in dubbio soprattutto le qualità atletiche. Va detto che ...

Psg - Neymar non si rassegna : appello alla FIFA per tornare al Barcellona : La speranza è l'ultima a morire. È quanto deve aver pensato Neymar, che, nonostante la chiusura della finestra di mercato estiva, non si è rassegnato all'idea di lasciare il Psg per ritornare al Barcellona, la squadra che lo ha consacrato nella ribalta internazionale. La stella brasiliana è impazien

Il City sanzionato dalla FIFA. Multa di 370mila franchi : La Fifa ha sanzionato il Manchester City per irregolarità relative al trasferimento dei giocatori minori di 18 anni. Lo comunica la stessa federazione. La Multa inflitta ai Citizens è di 370mila franchi svizzeri, circa 340mila euro. Una cifra tutto sommato modesta. La Fifa la giustifica sottolineando che il club ha ammesso la propria responsabilità nella vicenda. Ecco il comunicato della Fifa: Il comitato disciplinare della FIFA ha sanzionato il ...

FIFA 20 : immagini e filmati dalla beta mostrano alcune delle novità introdotte : Dopo le prime immagini del Piemonte Calcio (aka Juventus), ecco altri scatti e filmati trapelati dalla beta di FIFA 20. Come ogni anno infatti i giocatori si sono riversati sui social per postare immagini e filmati, rivelando aspetti della produzione non emersi finora dal materiale promozionale pubblicato da EA.In particolare i fan di FIFA Ultimate Team potrebbero essere interessati alle nuove sequenze che accompagnano i pack opening. Nel video ...

Juve-Napoli - Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per razzismo : Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per la decisione presa, unilateralmente, dal club piemontese di non ammettere al match i residenti o nati in Campania. “No ti fascismo, respect for Naples”, recita lo slogan apparso insieme al post del presidente Gennaro De Crescenzo. Di seguito il comunicato della protesta. “SQUALIFICA DELLO JUVENTUS STADIUM ...