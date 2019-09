FeST | il festival delle serie tv dal 20 al 22 settembre a Milano – Il Programma

È stato diffuso il programma del FeSTival Internazionale a Ferrara : La rivista Internazionale ha diffuso il programma dell’edizione di quest’anno del festival Internazionale a Ferrara, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Come ogni anno ci saranno incontri con giornalisti di tutto il mondo, presentazioni di libri, mostre, proiezioni

Varese. Glocal : il FeSTival del Giornalismo digitale esplora i territori della conoscenza : Sono le nuove frontiere del Giornalismo il tema di Glocal 2019. Il Festival del Giornalismo digitale, organizzato da VareseNews e

The Irishman al Rome Film FeSTival il 21 ottobre : Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma con "The Irishman" Primo grande colpo della Festa del Cinema di Roma 2019. Antonio Monda porterà infatti Martin Scorsese al Rome Film Fest con il Film ...

Alla Casa del Cinema il 21 e 22 settembre la seconda edizione del FeSTival del Cinema Filippino : Cinque le pellicole inserite nel programma della rassegna organizzata dall’Ambasciata della Repubblica delle Filippine a Roma e dal Sentro Rizal in collaborazione con la Commissione delle Filippine per lo Sviluppo dei Film Dopo la prima edizione del 2018, il Festival del Cinema Filippino in Italia, ritorna Alla Casa del Cinema di Roma il 21 e il 22 settembre 2019 con una nuova rassegna ad ingresso libero di film provenienti dal paese del sud-est ...

I Big del FeSTival di Sanremo 2020 annunciati durante I Soliti Ignoti a gennaio : I Big del Festival di Sanremo 2020 saranno annunciati il 6 gennaio. Secondo l'indiscrezione riportata da davidemaggio.it, ci sarà da aspettare prima di conoscere i nomi di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, la 70esima, con la conduzione di Amadeus. Si tratta quindi di un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dopo che per anni, i nomi dei Big partecipanti erano stati annunciati durante la serata in cui si ...

Etnabook : tutto pronto per il debutto del primo FeSTival del libro e della cultura di Catania : La settimana decisiva è arrivata e, finalmente, si darà il via al primo Festival del libro nella città di Catania. I giorni 19, 20 e 21 settembre rappresenteranno uno slancio culturale che coinvolgerà la città dell’elefante e tutto l’hinterland. Infatti, i vari incontri, le mostre e le proiezioni si terranno non solo all’interno della CGIL di Catania, centro operativo della manifestazione, ma anche nelle librerie che hanno appoggiato il ...

Milano. Mobilità. e_mob : dal 26 al 28 settembre il FeSTival della mobilità elettrica : Presentata a Palazzo Marino la 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia da giovedì 26

Al FeSTival di Sanremo tornerà la categoria “Nuove proposte” - separata da quella principale : Il prossimo conduttore del festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato che nella prossima edizione tornerà la categoria “Nuove proposte”, dedicata ai giovani artisti, che sarà separata da quella principale, riservata agli artisti già affermati. La decisione cambia il regolamento rispetto

Report dal 1° FeSTival Internazionale della Cultura di Letino - nel Parco Nazionale del Matese : CASERTA – Il 13 settembre 2019 si è svolta a Letino, la bella e suggestiva cittadina dell’alto Matese in provincia

Le foto del FeSTival del cinema di Toronto : In Italia passa sempre un po' in secondo piano, ma ci passano tanti volti noti e ha vinto un film che quantomeno si fa notare

Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV FeSTival Award il 19 settembre a Los Angeles : ITTV THE ITALIAN TV Festival, IL primo Festival ITALIANO DELLA TELEVISIONE A LOS Angeles il 19 settembre, 2019 Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award . Tra gli altri ospiti il compositore Marco Beltrami, e le attrici Elisabetta Postacchini, Logan Laurice Browning, Stefania Spampinato Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo Festival italiano della televisione che si terrà giovedì, 19 settembre a Los Angeles, tre ...

Arriva in città Milano Off Fringe FeSTival : Con una speciale dedica ai 50 anni dall’allunaggio, è stata presentata a Palazzo Marino dalla vicesindaco Anna Scavuzzo, dall’ideatore e

Internazionale - FeSTival del giornalismo a Ferrara dal 4 al 6 ottobre : Il festival di Internazionale si terrà ai primi di ottobre (quest'anno dal 4 al 6) a Ferrara, come di consueto, e il programma, presentato in data odierna sul sito della rivista, pare davvero di notevole interesse. Ne presentiamo i momenti salienti con particolare attinenza ad alcune delle tematiche che verranno maggiormente affrontate come le migrazioni, il razzismo, l'ambiente, le discriminazioni, la marginalità, il totalitarismo. Una grande ...