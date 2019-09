Ferrero premia i suoi dipendenti | 2 200 euro di bonus a testa nello stipendio di ottobre

Ferrero premia i dipendenti : 2mila euro in più in busta paga per gli obiettivi raggiunti : Ferrero ha firmato l’accordo con i sindacati relativo al premio per l’esercizio 2018-2019, oltre 2.000 euro, destinato ai circa 6mila dipendenti italiani e previsto dal contratto integrativo aziendale. Per l’anno in corso, l’importo massimo raggiungibile è di 2.220 euro lordi, determinati dal risultato economico - unico per tutta l’azienda - e da quello gestionale, legato all’andamento specifico di ogni ...