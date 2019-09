Ferrero | 2mila euro come premio annuale a tutti i dipendenti dopo accordo con sindacati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Duemiladiperdella. È la decisione presa dall’aziendaun incontro tra i vertici, le organizzazioni sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e il coordinamento sindacaledelle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale. I sei milaitaliani si vedranno così accreditare una cifra massima di 2.220lordi. L’importo è determinato da due fattori: il risultato economico (che vale il 30% del) e quello gestionale – che incide per il restante 70% – di ogni singolo stabilimento. Per questo i premi saranno diversi per ogni singolo stabilimento: idi Alba, in provincia di Cuneo, riceveranno 2.097,67lordi, 2.016,04andranno invece aidi Aree e depositi, 2.111,15lordi per idi Balvano in provincia di Potenza. E poi ancora, i ...

