Fernando Ricksen | perde la sua partita contro la Sla l’ex campione dei Rangers

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La Sla si porta via un’altra stella del calcio. Per anni l’olandese, ex difensore olandese di Az Alkmaar, Glasgowe Zenit San Pietroburgo, ha combattuto lala sclerosi laterale amiotrofica: a dare il triste annuncio mercoledì mattina sulle pagine social è stato il club scozzese con il quale l’ex calciatore aveva giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali. Molto amato dai tifosi,è morto all’età di 46 anni, lascia la moglie Veronika e la figlia Isabella. “Siamo tutti distrutti dalla morte di– parla a nome di tutti Stewart Robertson, amministratore delegato dei-. Ha combattuto coraggiosamenteuna terribile malattia e i nostri pensieri sono per la sua famiglia.non sarà mai dimenticato dai suoi compagni di squadra e dai tifosi dei. Il ...

