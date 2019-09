Federica Pellegrini | I Retroscena del Suo Nuovo Amore!

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia? : Pare che Federica Pellegrini abbia finalmente trovato l'amore e che sia giunto il tempo di ufficializzare la relazione. L'uomo che avrebbe conquistato il cuore della Divina è Matteo Giunta, che da qualche tempo allena Federica Pellegrini. Un rapporto nato in piscina che sembra abbia trovato sbocco per crescere anche al di fuori, a giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi in edicola da mercoledì 18 settembre. L'ultima relazione ...

Federica Pellegrini a ruota libera : Faccio paura agli uomini. Il sesso? Basilare : La fuoriclasse del nuoto Federica Pellegrini ha parlato del suo rapporto turbolento con il sesso maschile: "Se io Faccio paura agli uomini? Molto". Federica Pellegrini è una delle sportive più amate dagli italiani e qualche giorno fa ha tenuto un discorso importante davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva invitato tutti gli azzurri impegnati ai Mondiali di nuoto, in Corea del Sud, al Quirinale. La 31enne ...

Federica Pellegrini : "Gli uomini hanno paura dell'emancipazione delle donne. Il cugino di Magnini? Nessuna storia" : La divina, l’immortale, l’invincibile. Gli aggettivi si sprecano per descrivere il talento sportivo di Federica Pellegrini, che quest’anno ha segnato un nuovo record, aggiudicandosi, per la quarta volta la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto, nei 200 stile libero. Uno stile, all’insegna della libertà, che l’accompagna nella vita di tutti i giorni. Lo racconta in un’intervista al ...

Chi è Matteo Giunta - il nuovo amore di Federica Pellegrini : Finalmente, dopo tanto vociferare, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono usciti allo scoperto ed hanno ufficializzato la loro vita di coppia. Ma chi è davvero l’uomo che ha fatto perdere la testa alla nuotatrice più nota d’Italia? Classe 1982, nato a Pesaro, Matteo è praticamente da sempre un grande appassionato di sport, tanto da aver deciso di intraprendere la carriera di allenatore di nuoto. Esperto e molto preparato, ha avuto ...

