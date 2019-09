Fate | The Winx Saga | Netflix presenta le cinque Winx in carne ed ossa

Fate : The Winx Saga - al via le riprese della serie YA ispirata al cartone italiano : Le Fate italiane delle Winx iniziano a prendere vita pronte a diventare eroine in carne e ossa per gli spettatori Netflix presenti in oltre 190 paesi.Fate: The Winx Saga è il titolo della serie tv young adult (rivolta a un pubblico di giovani adulti) in live action realizzata dalla piattaforma di streaming e ispirata ai personaggi creati da Iginio Straffi. Annunciata a marzo del 2018, la produzione della serie è appena iniziata in Irlanda con ...

Primo ciak per Fate The Winx Saga - serie live action di Netflix ispirata al cartoon italiano : è già polemica tra i fan : Al via in Irlanda le riprese di Fate The Winx Saga. La serie live action Netflix è un adattamento young adult basato sulla popolare Saga animata italiana nota con il titolo di Winx Club. Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) è showrunner, Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS - Le reclute del male) sono i produttori esecutivi. Anche Iginio Straffi, CEO del Gruppo Rainbow (Winx Club, 44 Gatti, Gladiatori Di Roma) e ...