Facebook vuole fare gli occhiali per la realtà aumentata con Ray-Ban

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Potrebbe essere un binomio davvero molto interessante quello formato dae Ray-Ban per la produzione di specialidedicati allache potrebbero rivelarsi come il tanto atteso apice del progetto Orion. Il colosso co-fondato da Mark Zuckerberg potrebbe affidarsi a Luxottica (ossia il proprietario del brand americano oltre che di altre firme del segmento come Oakley) per unire innovazione tech e charme a livello di design. Almeno è quanto anticipato da Cnbc che racconta di come il dispositivo prossimo venturo possa sostituire in tutto e per tutto lo smartphone potendo effettuare e ricevere chiamate, collegarsi alla rete, utilizzare assistenti, mostrare in sovrimpressione immagini, scritte, video e un ampio parco di informazioni possibili. Possibile anche l’inclusione di un chip gps per la localizzazione con bussola così come un ...

fanpage : Ci vuole Facebook e Zuckerberg per far rispettare la Costituzione - virginiaraggi : Domenica 22 settembre torna la 'Roma Half Marathon Via Pacis'. Mezza maratona di 21 Km che tocca i luoghi di culto… - fabiochiusi : La domanda non è “perché Facebook ha chiuso le pagine fasciste” ma “perché lo Stato italiano non ha già chiuso quel… -