Eutanasia | il governo Conte rifletta sul termine laicità e ascolti i cittadini rimasti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Se davvero Giuseppee i suoi ministri vogliono dare forma e seguito alla tanto decantata ‘discontinuità’, devono cominciare rimettendo al centro del lessico politico uninsidiosamente andato in ombra nel corso dell’ultima legislatura:. Non penso alle esibizioni paraconfessionali e madonnare di Salvini, use solo ad aggregare consenso cattolico su base xenofoba. Mi riferisco invece alle parole di Monsignor Bassetti che ha riesumato i codici di quel substrato confessionale che in Italia è stato per anni il vocabolario ombra con il quale tante leggi sono state scritte o sono state sabotate. Il diritto a chiudere una vita non più ritenuta degna è un argomento così delicato che unnon può permettersi di lasciarlo nelle mani di chi sostiene che “vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente”.non deve cadere, come seppe farlo nel caso ...

