Europei | Italia-Bulgaria 3-1 | ora c’e’ Francia

Volley - Europei 2019. Italia-Bulgaria 3-1 - Blengini : “Abbiamo giocato bene - ora sotto contro la Francia” : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti nel primo vero test impegnativo di questa rassegna continentale e hanno così infilato la quarta vittoria consecutiva. La nostra Nazionale ha giocato una partita impeccabile dopo aver perso il primo set e si lancia così a punteggio pieno allo scontro diretto contro la Francia che metterà in palio il primo posto nel girone. Di seguito ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (17 settembre). Vincono Italia - Polonia e Olanda. Clamoroso ko della Slovenia : oggi si è disputata la sesta giornata degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma otto partite che hanno delineato ulteriormente la situazione dei quattro gironi quando ormai ci avviciniamo al rush finale della fase preliminare. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Portogallo-Grecia 3-1 (19-25; 25-21; 25-23; 25-17) Italia-Bulgaria 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) L’Italia vince la prima ...

Europei Volley 2019 – L’Italia liquida anche la Bulgaria - quarto successo consecutivo per gli azzurri : Gli azzurri centrano il quarto successo su altrettante partite, agganciando al primo posto del girone la Francia e ottenendo il pass per il turno successivo Quattro vittorie su quattro partite per l’Italia ai Campionati Europei in corso di svolgimento in Francia, gli azzurri superano in rimonta la Bulgaria e staccano il pass per il turno successivo. AFP/LaPresse Partita in salita per gli uomini del ct Blengini, che perdono il primo ...

LIVE Italia-Bulgaria 3-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : vittoria di carattere - ora la Francia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Bulgaria 3-1 21.41 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani sera per Italia-Francia. Un saluto sportivo. 21.40 Domani alle 20.30 l’Italia affronterà i rivali secolari della Francia. In palio un fondamentale primo posto nel girone che comporterebbe un tabellone più favorevole fino alla semifinale. 21.38 Zaytsev top-scorer azzurro con 21 punti e un sontuoso 73% ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri vincono il primo vero test! Ora il big-match con la Francia : L’Italia non sbaglia il primo esame serio agli Europei 2019 di Volley maschile e sconfigge la Bulgaria per 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia) conquistando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo: la nostra Nazionale ha battuto in maniera autorevole un avversario ostico e sempre impegnativo, ha cambiato il ritmo dopo aver perso il primo set e ha dato delle risposte importanti sotto il ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 11-6 - gli azzurri tentano lo strappo finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 Mani fuori di Sokolov, che è rientrato. 22-13 Azione incredibile dell’Italia! Palleggio impossibile di Juantorena e mani fuori di Zaytsev! 21-13 Primo tempo di Candellaro. 20-13 Nelli entra e sbaglia nuovamente la battuta. 20-12 Parallela da fenomeno di Juantorena. Siamo ai titoli di coda. 19-12 Mani fuori di Kadankov. 19-11 Errore in battuta per la Bulgaria. 18-11 Antonov murato ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 5-1 partenza a razzo nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Primo tempo di Piano. 8-5 Errore in battuta di Antonov, il terzo consecutivo per l’Italia. 8-4 Perentoria parallela di Zaytsev, potenza disarmante. 7-4 Esce la battuta di Zaytsev. 7-3 Muro di Antonov su Sokolov. 6-3 Esce la battuta flottante di Candellaro. 6-2 Bel pallonetto di Antonov. 5-2 Mani fuori di Skrimov. 5-1 Esce il diagonale di Sokolov! L’Italia scappa! 4-1 Primo ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : sorpasso azzurro - che muri di Piano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Petrov serve fuori. sorpasso degli azzurri! Italia-Bulgaria 2-1! 24-21 Primo tempo di Gotsev, annullato il secondo set-point. Blengini chiama time-out. In rete la battuta di Nelli. Entra Nelli per la battuta. 24-19 Diagonale titanico di Zaytsev! 23-19 Brutta ricezione di Juantorena e la Bulgaria si riavvicina. 23-18 Esce la battuta di Antonov e termina una lunga serie. 23-17 PIANO MURA ...

LIVE Italia-Bulgaria 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 9-7 nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Diagonale di Zaytsev! 11-10 Parallela devastante di Sokolov. 11-9 Attacco in rete di Gotsev. 10-9 Reagisce Juantorena e questa volta non sbaglia in diagonale. 9-9 Ed ora Juantorena subisce un muro. L’italo-cubano deve reagire. 9-8 Juantorena attacca fuori un contrattacco molto importante. 9-7 Pipe di Juantorena. 8-7 Esce la battuta di Zaytsev. 8-6 Parallela di Zaytsev con ...

LIVE Italia-Bulgaria 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : pari azzurro con un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Attacco infinito, due difese allucinanti della Bulgaria. Poi bordata in diagonale di Zaytsev, indifendibile. 3-3 Ace di Giannelli, pallone sulla linea laterale sinistra. 2-3 Tocco di seconda di Giannelli. 1-3 Pallonetto in pipe di Skrimov, qui si poteva fare di più. 1-2 In rete la battuta di Seganov… 0-2 Murato il diagonale di Juantorena da Gotsev. 0-1 Si riparte con una pipe di ...

LIVE Italia-Bulgaria 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 16-14 - ace di Zaytsev per il +2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 ACE DI Zaytsev! Primo break azzurro! 15-14 Mani fuori di Piano. 14-14 Primo tempo di Gotsev. 14-13 Primo errore in ricezione della Bulgaria e Piano la mette a terra di primo tocco. 13-13 Pipe di Juantorena. 12-13 Non riesce di un soffio una difesa da urlo di Giannelli. L’Italia è sempre sotto. 12-12 Mani fuori di Juantorena, che ancora una volta aveva ricevuto male. Che palleggio ...

LIVE Italia-Bulgaria 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : 8-10 azzurri sempre in difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Muro di Anzani su Sokolov. 10-11 Esce la battuta di Sokolov. 9-11 Bagher non preciso di Piano in difesa, Yosifov ringrazia. 9-10 Diagonale da campione di Juantorena, ma quanto ci sta mettendo in crisi la battuta di Gotsev! 8-10 Sokolov mura Juantorena. Italia di nuovo in difficoltà. 8-9 Ace di Gotsev grazie all’aiuto di un nastro beffardo, parabola imprendibile. 8-8 Parallela ...

LIVE Italia-Bulgaria 0-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : Sokolov firma il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 primo tempo di Yosifov. Italia-Bulgaria 0-1. Gli azzurri hanno pagato il pessimo avvio di set, quando sono andati sotto 0-4. Sono risaliti fino al 16-17, dopodiché hanno subito il nuovo allungo bulgaro. Sokolov ci sta facendo male. 22-24 Il muro tocca l’attacco di Sokolov, poi Zaytsev non sbaglia in contrattacco con un diagonale stretto e potente. Time-out Prandi. Ancora 2 ...