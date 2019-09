Esce la Guida Matinèe per la Scuola con i film da vedere con occhi | cuore e cervello

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La testa pensante del progetto "Keaton", laal cinema on demand, è Unisona, la Società che già da alcuni anni sui temi di pace, legalità, Costituzione, organizza le videoconferenze in diretta satellitare con gli interventi di Gino Strada, Gherardo Colombo, Roberto Saviano e la partecipazione simultanea di migliaia di studenti riuniti nelle centinaia di sale cinematografiche presenti sul territorio nazionale e aderenti alle iniziative. Quest'anno sono già più di 40mila gli allievi delle scuole superiori che seguiranno le dirette live fra ottobre e novembre. Un simile successo è tracimato nel 2018 nel proposito di un'altra salda programmazione per la didattica scolastica imperniata nella piattaforma "Keaton.eu" dedicata, in sintonia con il Piano Nazionale Cinema per ladi Miur e Mibac, ais e alla vocazione del Cinema ad essere un grande strumento di comunicazione e di ...

LaJambeNoir7 : @noisylegend Escluderei comunque l'opzione Mick Schumacher, sia per il tempo che per il cognome che porta. Uno con… - SettiLucia : RT @stefanoepifani: Quindi per capire: Renzi approfittando di un errore di Salvini orchestra un cambio di governo portando alla guida il @p… - stopaltelevoto : Renzi guida la trattativa del PD per creare il Conte bis, si fa il governo, vota la fiducia e poi esce dal PD. Chi lo capisce è bravo. -