“Ero malata” UeD | Teresa Cilia gela tutti | la verità sull’addio alla trasmissione

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Uomini e Donne senza pace. L’estate infuocata vissuta dai protagonisti del programma di Maria De Filippi non si ferma. Al centro delle polemica c’è sempre lei:. Contro ogni aspettativa, nel corso della registrazione di ieri, la padrona di casa Maria De Filippi ha deciso di intervenire in merito alle polemiche che hanno visto coinvolta la sua collaboratrice Raffaella Mennoia. In seguito a tali frecciatine, però, è tornata sull’argomento anche, la quale ha fatto una confessione inaspettata su Uomini e Donne e sulla sua malattia. La ragazza, infatti, satura delle continue polemiche sul suo conto e dei pettegolezzi fasulli, ha deciso di intervenire per spiegare, una volta per tutte, le vere ragioni che l’hanno spinta a lasciare il programma.Ieri pomeriggio Maria De Filippi si è resa protagonista di interventi molto pungenti nel corso della registrazione di Uomini e ...

sciurini_ : Mi ha tenuto compagnia un giorno che ero malata e febbricitante e lei è rimasta disgustata dallo stato in cui versa… - OssiaLaura : @DominoEffetto @dr_A23 Per anni ho pure provato a nascondere la mia femminilità, ma poi mi chiedevano se avessi pro… - Paosa8 : @BluHelga Brodo di dado? Le mie figlie( ero malata) entusiaste perché la cena l'aveva preparata il padre. -