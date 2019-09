Erica Piamonte furiosa per il bacio tra Taylor Mega e Giulia | ' Stavamo insieme'

Taylor Mega sta con Giorgia - Erica Piamonte tradita : “Vergogna!” : Taylor Mega bacia Giorgia Caldarulo: Erica Piamonte è stata tradita e sbotta sui social Riccardo Signoretti ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sui social. Solo una settimana fa aveva rivelato a Pomeriggio 5 di essere in possesso di fotografie comprovanti la presunta relazione di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne. L’influencer ha più volte ribadito di non volerne ancora parlare, perchè non è certa di come può ...

Grande Fratello - Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme in suite : il bagno nella vasca è “bollente” ma qualcosa va storto : L’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte continua ad attirare l’attenzione dei media e dei followers. L’influencer e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Calabria e tra le stories spunta un bagno “bollente” nella vasca idromassaggio della loro suite. Nelle immagini Taylor è completamente nuda ed Erica versa del sapone ...

Erica Piamonte in costume infiamma il Web : saluta così le sue vacanze : Fisico mozzafiato di Erica Piamonte fa impazzire i fan: l’ex gieffina non ha nessuna paura di mostrarsi Terminato il Grande Fratello, Erica Piamonte ha intrattenuto i suoi fan non solo con i racconti della sua vita – che non mancano mai – ma soprattutto con foto super-sensuali. Seguendo i consigli da influencer della sua amica […] L'articolo Erica Piamonte in costume infiamma il Web: saluta così le sue vacanze proviene da ...

Erica Piamonte rischia incidente/ 'Quasi investita su strisce - mi ha detto 'brutta'!' : Erica Piamonte, aneddoto su Instagram: ha rischiato un incidente stradale, quasi investita da auto sulle strisce. 'E mi ha urlato 'brutta'!'.

Erica Piamonte provoca gli hater : “Questa per voi” - scoppia il caos : Erica del Gf contro i detrattori: la mossa della ragazza che non è piaciuta Erica Piamonte è un vero talento a provocare i suoi detrattori e lo ha dimostrato ancora una volta col suo ultimo messaggio scritto su Instagram. Non le interessano minimamente le ripercussioni, tanto la sua pelle, oltre che tatuata, è anche dura […] L'articolo Erica Piamonte provoca gli hater: “Questa per voi”, scoppia il caos proviene da Gossip e Tv.

Erica Piamonte del GF attacca Francesco Chiofalo : “Lacrime finte” : Grande Fratello, Erica Piamonte non crede a Francesco Chiofalo: l’attacco Francesco Chiofalo, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere per alcune segnalazioni arrivate sul suo conto che hanno messo in crisi il suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Lui, dopo tutte queste polemiche, si è anche sfogato su instagram, arrivando addirittura a piangere copiosamente per aver perso la sua fidanzata. Un pianto che però non ha convinto ...

Grande Fratello - Erica Piamonte fatta a pezzi su Instagram : "Sei vuota - solo c**o e t**e" : L'ex gieffina Erica Piamonte è stata massacrata su Instagram dai suoi follewer. A quanto pare i suoi fan sarebbero stufi di vedere la loro finalista del Grande Fratello, postare continuamente sul social foto che la ritraggono con il lato B spiattellato in primo piano, o ostentare le sue vacanze. Leg