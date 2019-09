Enel : Treviso - arriva domani a Montebelluna Energia Tour (2) : (AdnKronos) - Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolge a bordo di un truck appositamente allestito per diventare uno spazio vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all'evento. Il truck è un "piccolo mondo" in cui spazi, co

Enel : Treviso - arriva domani a Montebelluna Energia Tour : Treviso, 18 set. (AdnKronos) – arriva domani a Montebelluna l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il Tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino.La tappa di Montebelluna sarà ufficialmente domani, giovedì 19 settembre, in Piazza Marconi con il ...

Enel : Treviso - inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo (3) : (AdnKronos) - Il restyling tecnologico della cabina primaria di Oderzo rientra nel programma di ampliamento e potenziamento della rete elettrica del Veneto, che prevede investimenti complessivi per circa 400 milioni di euro nel triennio 2019-2021. "Si tratta di un impianto di avanguardia dal punto d

Enel : Treviso - inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo : Treviso, 18 set. (AdnKronos) – Più energia e una migliore qualità e continuità del servizio per cittadini e imprese, anche in caso di eventi meteo particolarmente intensi. Sono questi gli obiettivi di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, che ha presentato oggi ad Oderzo (Tv) l’omonima cabina primaria totalmente rinnovata e potenziata secondo i più avanzati standard ...

Enel : Treviso - inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo (2) : (AdnKronos) – La cabina è collegata alla Stazione di Terna da linee interrate e può disporre di due trasformatori con potenza 63 MVA (Megavoltampere). Nel sito è inoltre disponibile, come riserva strategica, un terzo trasformatore con potenza 40 MVA.L’impianto, totalmente monitorato e telecontrollato dal Centro Operativo di Venezia Mestre, è quindi oggi in grado di soddisfare le crescenti richieste elettriche della città di ...