Enel | ridurrà del 70% emissioni gas a effetto serra entro 2030 4

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (AdnKronos) –contribuisce alla transizione energetica promuovendo un modello di business sostenibile in tutta la sua catena di valore. Attualmente, gestisce la più grande rete privata di distribuzione di energia a livello globale con oltre 2,2 milioni di chilometri e circa 73 milioni di utenti finali, di cui il 60% già digitalizzato. Inoltre, attraversoX, la sua business line globale dedicata alle soluzioni energetiche avanzate,contribuisce in modo proattivo a decarbonizzare settori quali i trasporti, con un importante piano di mobilità elettrica in base al quale prevede di avere 455mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici installati in tutto il mondoil 2021.La Sbti è il risultato di una partnership fra il Carbon Disclosure Project (Cdp), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (Wri) e il World Wide ...