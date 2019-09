Enel | ridurrà del 70% emissioni gas a effetto serra entro 2030 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (AdnKronos) – Il nuovo target certificato disegue l’impegno sottoscritto dall’ad e dg del gruppo, Francesco Starace nel luglio 2019, per perseguire l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale a un massimo di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e portare lea zeroil 2050, in linea con l’implementazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg) n. 13. L’iniziativa mira a rispondere all’invito lanciato dalle Nazioni Unite in vista del vertice sul clima previsto per il 23 settembre a New York.è stata una delle prime aziende al mondo ad aderire alla SBTi nel 2015, quando è stato certificato l’obiettivo scientifico di ridurre ledi gasper kWh del 25% nel 2020 rispetto al 2007. L’azienda sta facendo notevoli progressi verso il ...