Eclissi | l’operazione contro la tv pirata che coinvolge 5 milioni di italiani

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sono 5glitoccati dalche ha individuato i canali che convertono il segnale analogico delle pay tv in web-digitale e che quindi permettono di vedere i programmi criptati senza parare. Solo in Italia è un giro di affari da duedi euro al mese. Che cosa ha fatto la polizia? Ha individuato le sorgenti che convertono i segnali analogici delle pay tv in web-digitale. Fermate queste non potranno vedere i canali a pagamentodi persone in Europa, ben 5 solo da noi. https://twitter.com/poliziadistato/status/1174211392964087808 È la più grande operazione mai fattale tv. In Italia è condotta dalla Polizia e, a livello internazionale, dalle polizie e dalle autorità giudiziarie di Francia, Paesi Bassi, Germania, Bulgaria e Grecia, oltre che dalle agenzie europee Eurojust ed Europol. La polizia postale ha individuato i segnali in ...

news24_city : Pay-tv pirata, scatta l’operazione “Eclissi”: oscurati 5 milioni di utenti - news24_city : Pay-tv pirata, scatta l’operazione “Eclissi”: oscurati 5 milioni di utenti - news24_city : Pay-tv pirata, scatta l’operazione “Eclissi”: oscurati 5 milioni di utenti -