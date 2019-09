Ecco la telefonata di Imane Fadil

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Luca Fazzo "Sentivo che volevano avvelenarmi e farmi fuori. Io lo sapevo, stavo morendo, sapevo che qualcuno aveva fatto qualcosa, ma non ho detto niente perché era giusto che non lo dicessi io ma che i medici ne avessero la certezza". Così, in unaal suo avvocato datata 12 febbraio,, morta il primo marzo dopo un mese di agonia a causa di un'aplasia midollare Persone:

Teresat14547770 : Bechis, scoop nel giorno della scissione. 'Mi ha chiamato Franceschini per sbaglio'. Super affare immobiliare… - nebulosa_mente : RT @MimmoAdinolfi: @nebulosa_mente Ecco Renzi è il tipo che in pizzeria ordina la pizza di merda e chiede a tutto il tavolo di scambiare le… - MimmoAdinolfi : @nebulosa_mente Ecco Renzi è il tipo che in pizzeria ordina la pizza di merda e chiede a tutto il tavolo di scambia… -