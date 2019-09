È morto il padre di Cesare Cremonini

Lutto per Cesare Cremonini - è morto il padre Giovanni - : Luana Rosato Lutto per Cesare Cremonini: nella giornata di lunedì 16 settembre scorso è venuto a mancare il padre Giovanni, noto e apprezzato medico del bolognese Grave Lutto per il cantante Cesare Cremonini e per tutta la sua famiglia: è morto il dottor Giovanni Cremonini, medico noto nel bolognese e padre dell’artista. Il signor Cremonini è venuto a mancare nella giornata di lunedì 16 ottobre all’età di novantaquattro anni ...

Cristiano Ronaldo - crollo emotivo : piange in diretta tv parlando del padre morto / Video : "Sono diventato il migliore, ho vinto tanti premi, ma mio padre non ha potuto assistere a queste mie vittorie". Intervistato da Good Morning Britain, Cristiano Ronaldo svela il suo lato umano. E, quando ricorda il padre morto nel 2005 per problemi di alcol, piange. "Mi ha visto la mia famiglia, mia

Cristiano Ronaldo in lacrime ricorda il padre morto : “Era sempre ubriaco - non l’ho mai conosciuto davvero” : “Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco“. A rivelarlo tra le lacrime è Cristiano Ronaldo in un’intervista con Piers Morgan che andrà in onda martedì sulla tv inglese Itv nel corso di Good Morning Britain. Il fuoriclasse della Juventus ha dismesso i panni del campione e ha mostrato al pubblico il suo lato più emotivo e privato, lasciandosi andare ai ricordi dopo che l’intervistatore gli ha mostrato una ...

Padre ossessionato dal suo lavoro scopre in videoconferenza che il figlio di 8 anni è morto : “Mi pento di non avergli dedicato più tempo” : J.R. Storment è un imprenditore americano che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita interamente al lavoro, trascurando così la sua famiglia. Fondatore di Cloudability, una piattaforma che migliora visualizzazioni, ottimizzazione e governance dei siti web, l’uomo era spesso lontano da casa per lavoro e proprio mentre era al lavoro ha scoperto che uno dei suoi due gemelli è morto nel sonno. Secondo quanto ha raccontato ai giornali sua ...

Padre dipendente dal lavoro - scopre in video conferenza che il figlio di 8 anni è morto : J.R. Storment è un imprenditore americano che negli ultimi 8 anni ha dato tutta la propria vita al lavoro, mettendo in secondo piano la famiglia. Fino al giorno in cui durante una conference call gli è stata comunicata la morte del figlio di 8 anni...Continua a leggere

È morto Robert Mugabe - ex "padre padrone" dello Zimbabwe : Aveva 95 anni. L'annuncio è stato dato dal suo successore: "Un'icona della liberazione". Molto meno benevolo il giudizio del...

Edoardo compie 18 anni - il padre : «Una festa per mio figlio che è morto di tumore» : Edoardo non può festeggiare i suoi 18 anni, ma una festa ci sarà comunque. È suo padre a organizzarla per sabato 7 settembre e lo racconta al Corriere della Sera. «Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente. Sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus» dice Luigi De Ecclesiis che sta preparando la festa per i 18 anni di suo figlio, morto nel novembre del 2017 per un ...

Vicenza - la festa di 18 anni di Edoardo si farà. Il padre : “E’ morto 2 anni fa - ma la sognava” : Edoardo De Ecclesiis è morto nel novembre del 2017 ma i suoi genitori hanno deciso di organizzare ugualmente la sua festa dei diciotto anni in un palazzetto dello sport della provincia di Vicenza.Continua a leggere

È morto il regista Alberto Sironi. Se ne va con Camilleri l’ultimo padre del Commissario Montalbano” : Dagli anni '90 ha diretto le puntate de "Il Commissario Montalbano" Dalla penna di Andrea Camilleri al teleschermo. Il passaggio più importante di Montalbano avvenne negli anni ’90. C’era ...

Carabiniere ucciso - il padre di Gabriel : "Mio figlio non è un assassino - non sapeva che Cerciello fosse morto" : Per la prima volta Fabrizio Natale accetta di rispondere alle domande sul delitto compiuto a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio: "Mio figlio mi ha giurato di non sapere che Elder avesse un coltello"

