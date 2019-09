Dramma a Messina | due gemellini neonati morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I due, nati al San Vincenzo di Taormina da una coppia di Riposto (Catania), sonodiper cause ancora da chiarire. I bimbi, un maschietto e una femminuccia, sonoal Policlinico di. È morta prima la bimba, dopo quattrosi è spento il fratello.

bartolinoleone : Da Messina in linea Tiziana Russo. Il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini su 'il dramma dell’… - notiziarioeolie : Da Messina in linea Tiziana Russo. Il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini su 'il dramma dell’… - enricodigiacomo : La Cgil Messina con l’iniziativa in programma domani martedì 17 settembre alle 9 all’hotel Royal di Messina metterà… -