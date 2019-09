Dl Clima | la bozza | “Sconti sui prodotti sfusi | incentivi al trasporto sostenibile e stop

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Maxi-sconto sui saponi o alimentari, privi di confezione di plastica. Un bonus fiscale da 2.000 euro per chi abita in città metropolitane delle zone sotto procedura di infrazione comunitaria e rottama la vecchia auto. E il taglio del 10% all’anno a partire dal 2020 dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi“, che sottraggono alle casse pubbliche oltre 19 miliardi l’anno, fino ad azzerarli nel 2040. Sono alcune delle misure prevista dal decreto per il contrasto dei cambiamentitici e la promozione dell’economia verde, che come anticipato dal ministro Sergio Costa dovrebbe essere all’esame del prossimo consiglio dei ministri. “Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari edetergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto die alla spina, ...

