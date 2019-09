Dl ambiente - bonus rottamazione auto e maxi sconti sui prodotti senza plastica : Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale, servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. La norma prevista nella bozza del decreto che sta circolando in queste ore

Dl ambiente - bonus di 2.000 euro per la rottamazione e maxi-sconti per chi compra prodotti sfusi : bonus fiscali per la rottamazione delle auto inquinanti. Un programma di incentivazione del trasporto sostenibile nelle grandi città e un insieme di misure urgenti per il miglioramento della...

Dl ambiente - bonus per la rottamazione auto e sconti sui prodotti senza plastica : Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi cinque anni per abbonamenti al trasporto pubblico locale, servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni

Dl ambiente - bonus per chi rottama l’auto e usa mezzi pubblici. Sconti per chi compra prodotti sfusi : Le misure contenute nella bozza del provvedimento "per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde”

Bonus rottamazione auto e taglio agli sconti fiscali dannosi : ecco il decreto ambiente : Un Bonus fino a 2mila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne