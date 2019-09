Dirty talk | «parlare sporco» a letto per fare il miglior sesso di sempre

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019): la pagina inglese di Wikipedia si apre con una disambiguazione: «Questa voce riguarda il. Per Imprecazioni e Bestemmie, vedi Profanità. Per altri usi, clicca qui»., che cos'è e come farlo bene Il, in gergo sessuale, è l’arte diutilizzando con maestria un registro spinto, fatto di volgarità esplicite ed epiteti poco eleganti. È un gioco erotico che abbatte ogni freno inibitorio del linguaggio e rincalza l’eccitazione degli amanti. In pratica consiste nell’utilizzare espressioni scurrili per sostenere ed innalzare il ritmo della performance; è un’arte amatoria che presuppone una certa sapienza nella gestione dello slang. Più che sui contenuti, ilpoggia sulla forma: non conta tanto quello che si dice ma il modo e il tono con cui si ...

