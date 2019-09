DIRETTA FRANCIA ITALIA Streaming video Rai | la ricca tradizione del match | volley

LIVE Italia-Francia volley - Europei 2019 in DIRETTA : la sfida tra rivali secolari - in palio un fondamentale primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Francia ai raggi X Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier per affrontare i padroni di casa nello scontro diretto decisivo del gruppo A: in palio il primo posto nel girone e un accoppiamento sulla carta più agevole nei primi turni ...

DIRETTA Italia-Francia volley - LIVE Europei 2019 : orario d’inizio - canale tv - streaming : Finalmente ci siamo: oggi è la giornata di Italia-Francia. Gli azzurri si giocheranno la testa del Gruppo A contro i padroni di casa. Un match decisamente complicato contro la favorita numero uno alla vittoria finale. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini dovranno tirare fuori una prestazione di altissimo profilo se vogliono tenere testa ai transalpini. Il percorso delle due nazionali in questi Europei 2019 di volley sono stati molto similari, ...

LIVE Italia-Bulgaria 3-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : vittoria di carattere - ora la Francia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Bulgaria 3-1 21.41 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani sera per Italia-Francia. Un saluto sportivo. 21.40 Domani alle 20.30 l’Italia affronterà i rivali secolari della Francia. In palio un fondamentale primo posto nel girone che comporterebbe un tabellone più favorevole fino alla semifinale. 21.38 Zaytsev top-scorer azzurro con 21 punti e un sontuoso 73% ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : la Francia vince il bronzo. Australia battuta in rimonta 67-59 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE testuale della Finale 3°-4° posto dei Mondiali di basket 2019 finisce qui. Tutta la redazione di OAsport.it vi augura un buon proseguimento di giornata. FINITAAA. La Francia vince la medaglia di bronzo battendo 67-59. Una partita sempre a rincorrere e che vedeva i francesi a -15 a metà del terzo periodo. Poi Batum, De Colo e Albicy la hanno completamente ribaltata per ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : grande rimonta della Francia. Ultimo quarto al cardiopalma per il bronzo iridato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-56 TRIPLAAA DI ALBICY! Secondo tiro dalla distanza per il playmaker francese e nuovo sorpasso. 3′ al termine. 55-56 Kay e Fourniere, botta e risposta ma nulla di fatto. 53-54 Canestrone di Mills in penetrazione contro Gobert. 53-53 TRIPLAAA DI ALBICY! Ora la partita è divertente e la Francia torna avanti. 50-52 BOGUT IN AVANZAMENTO! Nuovo vantaggio australiano. 50-50 FINALMENTE MILLS! ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : grande intensità e partita accesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-8 Scintille tra Delllavedova e Gobert, contatto molto duro tra i due. Mills ringrazia e dopo il tecnico fischiato a Gobert segna dal tiro libero. 4-7 PATTY MILLS SHOW! Il play australiano prima inventa per Kay, poi si mette in proprio e segna cinque punti. 0-0 1′ minuto senza canestri. 10.03 I primi cinque dell’Australia sono: Bogut, Dellavedova, Ingles, Kay e Mills. 10.00 Il ...

LIVE Francia-Australia basket - Finale 3°-4° Mondiali 2019 in DIRETTA : in palio la medaglia di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle finali – La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale 3°-4° posto dei Mondiali di basket 2019. Questa mattina, palla a due alle ore 10.00, si sfideranno per un posto sul podio Francia e Australia. La posta in palio è comunque di tutto rispetto visto che per “i canguri” si tratta di una novità assoluta, mentre la ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : 80-66 - Scola leggendario! Argentini in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Un’altra fantastica impresa dell’Albiceleste e giocherà la finale contro la Spagna. Un leggendario Luis Scola, autore di una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi. Una favola meravigliosa, una squadra che sta facendo sognare e la festa argentina ora esplode a Pechino. FINISCE QUI! 80-66! L’ARGENTINA E’ IN ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino a metà ultimo quarto (65-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-57 Un solo libero per Campazzo. Cinque minuti alla fine della partita. C’è anche tanta stanchezza e si sbaglia molto ora. 65-56 1/2 di M’Baye. 65-55 Perfetto contropiede di Laprovittola e Scola. Chiuso da Luis per il +10. 63-55 Schiacciata di Gobert! La Francia torna sul -8 a sette minuti dalla fine. Partita ancora apertissima. 63-53 Ntilikina non sbaglia mai con l’arresto ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino alla fine del terzo quarto (60-48) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-53 Ntilikina non sbaglia mai con l’arresto e tiro. 63-51 LAPROVITTOLAAAAAA! L’Argentina ha un cuore immenso e risponde colpo su colpo. 60-51 Tripla importantissima di M’Baye. La Francia è sempre lì. FINISCE IL terzo quarto! Argentina avanti e che sembra in controllo. Dodici punti di vantaggio per l’Albiceleste, trascinata dai 18 punti e 11 rimbalzi di Scola. La ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino all’intervallo (39-32) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si chiude con la magia di Campazzo e con l’Argentina avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti di Scola e otto di Campazzo, dall’altra parte nove punti di Fournier. 39-32 CAMPAZZOOOOOOOOOOO! Tripla incredibile sulla sirena del secondo quarto. 36-32 Schiacciata in solitaria di Delia. 40 secondi alla fine. 34-32 Ntilikina con la specialità ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino a metà secondo quarto (29-24) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-27 1/2 di Gobert dalla lunetta. Problemi ad una caviglia per Deck che è costretto ad uscire dal campo. 32-26 1/2 per uno Scola già da 13 punti e 8 rimbalzi. 31-26 Ancora arresto e tiro vincente di Ntilikina. 31-24 Due liberi consecutivi di Scola. 29-24 Campazzo vola in contropiede e Deck chiude. Timeout immediato di Collet. 27-24 Arresto e tiro di Laprovittola. Cinque minuti ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : super inizio di Scola (10-5) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-14 Deck con il giro e tiro in sottomano. 17-14 Fournier con un bel canestro in penetrazione. Francia che si affida ai suoi leader. 17-12 Dentro anche il libero supplementare. Tre minuti alla fine del primo quarto. 16-12 Ancora un grandissimo Luis Scola! Segna con il fallo di Labeyrie. 14-12 La tripla ancora di Labeyrie. La Francia trova punti a sorpresa dalla panchina. 14-9 Magia di De Colo ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : si comincia! In palio la finale contro la Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre e degli inni nazionali. 13.48: Argentina e Francia si sono affrontate ai Mondiali per la prima volta nell’edizione inaugurale della rassegna iridata a Buenos Aires nel lontano 1950. Vinsero gli argentini e che conquistarono anche il loro primo ed ultimo oro. Il secondo incontro in un Mondiale è stato 56 anni dopo, ...