Dinamo Zagabria-Atalanta probabili formazioni | Gomez a ridosso di Zapata-Ilicic

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0 : esordio amaro per la Dea. Bianconeri belli a metà : Highlights Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-2 il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juventus. Colchoneros mai domi e caparbi nel riagguantare il doppio svantaggio nel finale di gara. Ottima Juventus, ma belle solo a metà. Come sottolineato da Sarri a fine gara, ci sarà da lavorare sulle palle inattive e su altre tematiche […] L'articolo Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0: esordio ...

Highlights Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 : video - gol e sintesi. Debutto da incubo per gli orobici : E’ una prima da incubo per l’Atalanta in Champions League. La Dinamo Zagabria rovina il Debutto dei nerazzurri, sconfiggendo nettamente per 4-0 la squadra di Gasperini. Una partita mai in discussione con i croati che si sono trovati avanti di tre reti già all’intervallo. Grande protagonista Mislav Orsic, autore di una tripletta. Qui di seguito gli Highlights della partita. video Highlights Dinamo ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - le pagelle dei quotidiani : si salva Malinovskyi - Orsic da impazzire : Dinamo Zagabria-Atalanta, le pagelle dei quotidiani – Partita da dimenticare in fretta per l’Atalanta, che esordisce in Champions League prendendo 4 gol dalla Dinamo Zagabria. Le pagelle dei quotidiani. GAZZETTA DELLO SPORT Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic 6.5; Stojanovic 7, Dilaver 7, Peric 6.5, Leovac 7.5; Ademi 7, Moro 6 (dal 73' Gojak 6) Theophile-Catherine 6.5, Olmo 8, Orsic 8 (dal 76' Ivanusec 6); Petkovic 6.5 ...

Il "benvenuto" in Champions. Atalanta demolita a Zagabria : ne prende quattro dalla Dinamo : La gioia per la 'prima' storica in Champions soffocata dalla dura realtà del campo. Peggior esordio l'Atalanta non poteva immaginare. La squadra di Gasperini crolla a Zagabria 4-0, subendo una durissima lezione dalla Dinamo. Una serata terribile per i bergamaschi, dominati in tutto e per tutto dalla

VIDEO Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 - Highlights - gol e sintesi : devastante Orsic - tripletta per lui : Il sogno della Champions League si trasforma in un incubo, almeno questa sera, per l’Atalanta, che viene sonoramente sconfitta per 4-0 in casa della Diamo Zagabria: devastante Orsic, autore di una tripletta, dopo la prima segnatura di Leovac, che al 10′ aveva già indirizzato il match. Highlights Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Gasperini non cerca scuse : “ci hanno fatti neri - una sconfitta dura da digerire” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dopo la pesante sconfitta incassata contro la Dinamo Zagabria all’esordio in Champions League Esordio da dimenticare per l’Atalanta in Champions League, la formazione nerazzurra esce con le ossa rotte dallo stadio Maksimir, incassando un sonoro 4-0 dalla Dinamo Zagabria. AFP/LaPresse Una sconfitta pesantissima da digerire per Gasperini, che ai microfoni di Sky Sport non cerca ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Gasperini : “sconfitta difficile da digerire” : Prestazione da dimenticare per l’Atlanta nella gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, all’esordio finisce con il brutto risultato di 4-0, la partita non è stata mai in discussione. Al termine dell’incontro si è presentato Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “sono stati più bravi sia nel riconquistare il pallone che nel pressing e nell’intensità, sono andati più forti sotto tutti gli aspetti, ...

Pagelle Dinamo Zagabria – Atalanta 4-0 : un disastro su tutti i fronti per i nerazzurri - Orsic brilla da vera star : La prima volta in Champions League per l’Atalanta poteva e doveva lasciare ben altri ricordi. La Dea si presentava al Maksimir Stadion di Zagabria con un esordio tra i migliori possibili per molte ragioni ma l’impatto con la massima competizione europea è stato un bagno a sangue freddo. Al 10′ Leovac sblocca il risultato e la reazione dei nerazzurri non arriva, tant’è che sarà seguita in poco tempo da due reti di Orsic ...

Dinamo Zagabria-Atalanta : 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in Champions League. In Croazia lezione per Gasperini : È un Debutto amarissimo quello dell’Atalanta in Champions League. I bergamaschi subiscono una lezione di calcio a Zagabria, con la Dinamo che si impone per quattro a zero. Dopo i primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono già sul tre a zero grazie alla rete di Leovac e alla doppietta di Orsic, che nella ripresa a messo a segno il definitivo 4-0. L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta: 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Dinamo Zagabria-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Dinamo Zagabria Atalanta| Esordio in Champions League per la Dinamo Zagabria che affronta in casa l’Atalanta. Ecco gli highlights del match. Gli highlights di Dinamo Zagabria – Atalanta L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : difesa nerazzurra da ‘tabellina del 3’ [FOTO] : Dinamo Zagabria-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Avvio shock in Champions League per l’Atalanta, è andata in scena la prima giornata valida per la fase a gironi, tutto facile per la Dinamo Zagabria che ha dominato in lungo ed in largo, il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Veramente male la difesa della squadra di Gasperini, partita già compromessa nei primi 45 minuti, della difesa ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 - Champions League in DIRETTA : poker dei croati con Olrsic che firma la tripletta personale! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Match verso la fine: partita purtroppo finita da un pezzo. 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Fuori Josip Ilicic, dentro Musa Barrow: ultimo cambio nerazzurro. 86′ Si è rialzato il #1 croato: nessun ...

Orsic ruggisce tre volte - la Dinamo Zagabria asfalta l’Atalanta : la musichetta della Champions stordisce i nerazzurri : La formazione di Gasperini esce con le ossa rotte dal Maksimir, incassando un pesante 4-0 all’esordio in Champions League Un incubo l’esordio in Champions League dell’Atalanta, asfaltata letteralmente dalla Dinamo Zagabria, apparsa superiore ai nerazzurri in tutte le zone del campo. Troppo molle e arrendevole la squadra di Gasperini, entrata timorosa in campo al cospetto di un avversario alla portata di Zapata e compagni, ...