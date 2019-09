Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E’ cominciata in aula allal’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione deglidomiciliari per, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti. Nelle votazioni che ci sono state in giunta, Forza Italia, Lega ma anche il Pd non fecero passare l’autorizzazione all’usocaptazioni via– sulle quali l’assemblea di Montecitorio è chiamata ad esprimersi oggi – mentre M5S votò a favore. Quanto alla richiesta di arresto, tuttavia, il Pd ha successivamente espresso voto favorevole. “Voteremo secondo la linea che il M5s segue da sempre in questi casi, e che ha già ...

Noovyis : (Diego Sozzani, la Camera decide sugli arresti domiciliari: l’accusa è finanziamento illecito. Lui: “Sussistenza de… - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Diego Sozzani, la Camera decide su uso delle intercettazioni coi trojan e arresti… - TutteLeNotizie : Diego Sozzani, la Camera decide su uso delle intercettazioni coi trojan e arresti… -