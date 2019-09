Diabetologa | per il 46% dei pazienti una o più ipoglicemie al mese

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Per coloro che sono in terapia insulinica, l’ipoglicemia rappresenta una vera e propria sfida, tant’è che il 46,5% riporta uno o più episodi in un. Diversi studi hanno documentato che la preoccupazione legata alla possibile comparsa dipossa portare a una eccessiva cautela nell’evitare oscillazioni glicemiche, mettendo a rischio il buon compenso del diabete“. Lo ha affermato Simona Frontoni,dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina e professoressa di Endocrinologia all’Università Tor Vergata di Roma, oggi a Barcellona nel corso di un incontro sul tema delleorganizzato in occasione del congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). “Questa paura – prosegue l’esperta – può infatti portare la persona con diabete ad aumentare volontariamente l’assunzione ...

