Di Stefano | Non mi fido del Pd Bomba Cinque Stelle sul governo

Di Stefano : "Non mi fido di Renzi"Bomba Cinque Stelle sul governo : “Non mi fido nel del Pd, né di Renzi, né della Lega. Se Renzi pensa di fare giochini di palazzo per sedersi al tavolo e avere piu potere noi un Matteo lo abbiamo appena lasciato a casa se Renzi vuole fare la stessa fine si accomodi pure. Invito il Matteo nuovo all'accortezza, E’ il momento di stare attenti a quello che si fa ”. Segui su affaritaliani.it

Stefano De Martino - il dettaglio hot a ‘Stasera tutto è possibile’ non passa inosservato : Dopo quattro edizioni che hanno visto alla guida Amadeus con grande successo, ‘Stasera tutto è possibile’ cambia volto e si affida a uno dei giovani volti emergenti della Rai, Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez ed ex ballerino di ”Amici di Maria De Filippi”. La prima puntata è andata in onda il 16 settembre, alle 21.30 e si sono stati ospiti di alto livello per il debutto del ballerino in prima serata su Rai2. Simona Ventura, Raul ...

Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne : «Non dimenticherò mai le facce dei giornalisti davanti alla foto di Stefano» Tv : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora

“Non è detto funzionerà”. Stefano De Martino gela Belen : parole inequivocabili : Stefano De Martino è pronto a tornare in tv. Dopo aver riconquistato il cuore di Belen Rodriguez, il ballerino farà il suo debutto a a Stasera Tutto è Possibile, il varietà di Rai2 che dal 2015 al 2018 è stato condotto da Amadeus. Un traguardo professionale non di poco conto e che arriva dopo che, nei giorni scorsi, aveva condotto insieme alla showgirl argentina La Notte della Taranta e Il Festival di Castrocaro 2019. Chi si era abituato a ...

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile : "Non mi sento un conduttore - ma farò del mio meglio" : Una lunga intervista quella rilasciata dal ballerino e marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, al settimanale in edicola Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale racconta a ruota libera di tutte le emozioni e di alcune preoccupazioni che sta provando in questo ultimo periodo, soprattutto in vista del suo prossimo imminente debutto in tv.Il 16 settembre lo vedremo infatti nuovamente in veste di conduttore, al timone dello show Stasera tutto è ...

Stefano Oradei commosso a Storie Italiane : “Non piango di dolore” : Storie Italiane, Stefano Oradei si commuove: “Non sono lacrime di dolore…” E’ stata mandata in onda oggi l’intervista di Stefano Oradei registrata nella puntata di Storie Italiane di ieri (fuori onda, per via dell’interruzione anticipata dovuta alla diretta speciale del TG1 da Montecitorio). Nel lungo spazio che la padrona di casa Eleonora Daniele gli ha dedicato, il ballerino si è raccontato a cuore aperto, ...

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : “Non è detto che funzioni” : Stefano De Martino fa una confessione su Belen prima di Stasera Tutto è Possibile Dopo aver condotto insieme a Belen Rodriguez La Notte della Taranta e Il Festival di Castrocaro 2019, Stefano De Martino è pronto a far il suo debutto a Stasera Tutto è Possibile, il varietà di Rai2 che dal 2015 al 2018 è stato condotto da Amadeus. In una intervista rilasciata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha parlato di Belen Rodriguez e ...

Belen e Stefano a Castrocaro non convincono la critica : rigidi e sovrastati dalla Ventura : C'era grande attesa nel vedere Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle prese con la conduzione di un programma in diretta. Dopo la performance non entusiasmante a La Notte della Taranta (dove sono stati commentatori fuori campo) i coniugi hanno presentato il Festival di Castrocaro, non riuscendo a far breccia nel cuore di pubblico e critica neppure ieri sera. L'argentina, in particolar modo, è stata presa di mira sui social network per il suo ...

Belen e Stefano si risposano : le parole di Simona Ventura non lasciano dubbi : Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la dichiarazione di Simona Ventura a Castrocaro 2019 Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. Il gossip era nell’aria da tempo, si parlava di una romantica cerimonia nel mese di settembre a Ibiza, l’isola del cuore della coppia, ma ora è […] L'articolo Belen e Stefano si risposano: le parole di Simona Ventura non lasciano dubbi proviene da ...

Uomini e donne - Pamela Barretta attacca Stefano su Instagram : 'Non sopporto la falsità' : La prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne ha già riservato diversi scontri, che hanno riguardato soprattutto alcune ex coppie del programma. Insieme al faccia a faccia di Cristina Incorvaia e David Scarantino, che ha reso necessario persino l'intervento di Maria De Filippi, anche Stefano Torrese e Pamela Barretta non se le sono mandate a dire. Lui ha confermato la relazione con Noel Formica, di cui già aveva parlato in ...

Belen e Stefano : “Non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia” : In un'intervista a 'Gente' le dichiarazioni della coppia che spera di regalare presto un fratellino o una sorellina al...

Marcello Sacchetta chiarisce su Stefano De Martino : 'Non è colpa di Belen Rodriguez' : In queste ultime settimane si è molto parlato del rapporto tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, i quali hanno condiviso assieme l'esperienza da conduttori del daytime di Amici. E proprio grazie a quell'esperienza, i due ballerini avevano stretto un rapporto fortissimo dal punto di vista umano, come testimoniavano gli svariati video che li vedevano protagonisti assieme. Tuttavia da un po' di tempo i due non si vedono più in coppia e i fan ...

Stefano De Martino e Belen - la rivelazione : “Non abbiamo più voglia…” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno una rivelazione sul loro rapporto Magnetici, bellissimi, travolgenti, dominatori del gossip e dei social: sono loro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino che da quando sono tornati insieme non fanno altro che catturare l’attenzione dei giornali, dei social e del web in generale. Merito, certo, del sentimento ritrovato dopo circa tre anni che li ha portati anche a lavorare insieme in tv, alla Notte ...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino : "Non abbiamo più voglia di discutere - la famiglia viene prima di tutto" : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo 'La Notte della Taranta', il prossimo 3 settembre, saranno i conduttori della nuova edizione del 'Festival di Castrocaro', in onda in prima serata, su Rai2. Dopo la ritrovata armonia di coppia, moglie e marito hanno deciso di consolidare il proprio legame anche dal punto di vista professionale riscuotendo un buon successo e discreti consensi anche da parte dei fan: Non abbiamo più voglia di ...