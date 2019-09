Destiny 2 potrebbe ricevere espansioni fino all' anno 7

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019)rimanere tra noi ancora a lungo, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete.Nello specifico, durante l'ultimo ViDOC di Bungie intitolato The Moon and Beyond, lo studio ha fornito ai fan qualche anticipazione su quelle che dovrebbero essere le novità per2.Tuttavia, un utente ResetEra ha notato qualcosa di particolare all'interno del filmato. Nell'immagine che potete vedere qui in basso, si nota una lavagna che metterebbe in evidenza l'esistenza degli anni 4, 5, 6 e 7.Leggi altro...

GamingToday4 : Note sulla patch di Destiny 2: il nuovo aggiornamento potrebbe averti dato più del gioco gratuitamente - IGNitalia : Dopo la separazione da Activision, @Bungie ha cambiato completamente politica per il supporto del suo #Destiny2. G… -