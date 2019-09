Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I ragazzi di Bungie propongono da oggi un'offerta molto interessante ai giocatori di2, infatti chi è in possesso del gioco e la sua seconda espansione Iriceverà in regalo tutti i contenuti del2. Ecco i contenuti in regalo:Come se non bastasse avrete livero accesso a tutti i raid e le ricompense disponibili per gli altri utenti, giusto in tempo per l'arrivo della terza espansione Ombre dal Profondo."Nuovi incubi sono emersi dalle ombre della Luna. Richiamata da terribili visioni, Eris Morn è tornata. Unisciti a lei per sconfiggere gli incubi, prima che si spingano oltre la Luna e scaraventino l'umanità in una nuova era oscura."- recita la descrizione della nuova espansione.Leggi altro...

Eurogamer_it : Destiny 2: per i possessori de I Rinnegati il Pass annuale è gratuito - a_den2017 : RT @petbooking: PET&found - DESTINY: cambiamo il suo destino per sempre! - petbooking : PET&found - DESTINY: cambiamo il suo destino per sempre! -