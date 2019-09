Destiny 2 - Ombre dal Profondo in un nuovo video diario che ci porta sulla Luna e oltre

Destiny 2 si prepara all'arrivo di Ombre dal Profondo ecco la roadmap della Stagione dell'Intramontabile : Bungie ha delineato la roadmap in arrivo con la nuova espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo. Quando il nuovo contenuto arriverà all'interno del gioco il prossimo mese, porterà con sé anche una serie di esclusive attività che avranno inizio con la Stagione dell'Intramontabile.Ogni Stagione avrà una durata di circa tre mesi: la prima sarà a titolo gratuito, contenuta infatti nell'espansione. La tabella di marcia pubblicata da Bungie si ...

Uscita di Destiny 2 Ombre dal Profondo senza più segreti : svelata la roadmap dei contenuti : Il futuro di Bungie fa rima con Destiny 2 Ombre dal Profondo. Dopo la prematura separazione da Activision, la software house americana punta infatti ancora sul suo shooter massivo da vivere online al fianco di amici e compagni di clan. E lo fa con una nuova e promettente espansione - Ombre dal Profondo, per l'appunto, denominata Shadowkeep in lingua originale. Il DLC, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One da martedì 1 ottobre 2019, ...

Destiny 2 Ombre dal Profondo vedrà l'arrivo di Pass Stagionali simili a quelli di Fortnite : Attraverso un nuovo post sul blog ufficiale di Destiny 2, il director Luke Smith, ha svelato le nuove meccaniche presenti con l'arrivo di Ombre dal Profondo, la nuova espansione che sancisce l'inizio dell'Anno 3.Il terzo anno comprenderà quattro nuove stagioni di contenuto, rispetto al precedente che ne aveva solo tre; ma la parte più interessante è l'arrivo dei Pass Stagionali. Chi vuole sarà in grado di acquistare per 10 euro un Pass che ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - in arrivo le "mosse finali" e molto altro con l'espansione Ombre dal Profondo : Durante l'Inside Xbox Bungie ha parlato di alcune delle nuove feature in arrivo su Destiny 2 con l'espansione Ombre dal Profondo.Innanzitutto le tre classi presenti nel gioco avranno una nuova "mossa finale" unica che consentirà di dare il colpo di grazia ai nemici. Nel filmato andato in onda durante l'intervista vengono mostrati i tre tipi di mosse nel gioco, utilizzabili anche con gli altri giocatori durante una partita.Oltre a questo abbiamo ...