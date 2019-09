De Luca | “Renzi e suo nuovo partito? Scelta sbagliata | bizzarra e sconcertante Ci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Renzi? Il suo addio al Pd non porterà niente di buono e niente di sconvolgente. Sono tra quelli che non hanno capito il senso di questa operazione politica. Non riesco a comprendere l’utilità di un momento ulteriore di divisione e di lacerazione. Sono sempre fatti traumatici che non producono risultati positivi, ma finiscono, alla lunga, per creare nuove complicazioni e nuovi elementi di confusione”. Così, ai microfoni di “Barba & Capelli”, su Radio Crc, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, commenta la scissione dei renziani dal Pd. “Tuttavia – precisa – non c’è da drammatizzare nulla. E’ stata fatta una, a mio parere,e si va avanti e si guarda al futuro. Ovviamente la cosa è molto, nel senso che si fa unadel genere dopo che si è lavorato per conseguire un governo col ...

